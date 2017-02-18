В постели с психопаткой

На Берлинском фестивале предъявили китайский мультфильм и румынскую эротику

В картине «Барьер» прославленная Изабель Юппер снялась, наконец, в роли бабушки

Под занавес на Берлинском фестивале показали черную мультипликационную комедию «Хорошего дня!» китайца Лю Джана и румынскую семейную драму «Ана, любовь моя» Калина Петера Нетцера. Оба произведения по-своему революционны: китайский мультфильм рассказывает не о призраках и драконах, а о необратимых изменениях, случившихся в Поднебесной за последние несколько лет – не столько даже экономических, сколько человеческих и социальных. Румынский же режиссер свойственную кинематографистам этой страны неумеренную болтливость почти революционно разбавляют физиологией: тут и короткий эпизод несимулированного секса, и кое-какие фекальные подробности. Сложно, с наворотами, с временнЫми отскоками и возвратами, с долгим лежанием героя на кушетке у психоаналитика рассказана, в сущности, очень простая история. Студент Тома влюбился в молдаванку Ану и, хотя родители предупреждали его о том, что она ему не пара, зачем-то посвятил ей всю свою молодую жизнь. Противная Ана страдала депрессивным синдромом, все время ныла и испытывала панические атаки, но благородный Тома, вместо того, чтобы задушить ее подушкой, как поступил бы, допустим, герой Ханеке, весь фильм утирал ей нос и задницу (в прямом смысле слова). Но благодарности, конечно же, не дождался. Когда к концу произведения Ана неожиданно выздоравливает — семья сразу же распадается.

В румынской семейной драме «Ана, любовь моя» на экране, по сути, разворачивается очень простая историяФото: кадр с видеоtrue_kpru

Особа с нестабильной психикой оказалась в центре внимания и показанной в секции «Форум» кинокартины «Барьер» (Barrage) люксембурженки Лоры Шредер. Оскаровская номинантка за сексуально развязный фильм «Она» Изабель Юппер в возрасте 63 лет снялась в нем, наконец, в роли бабушки. Исключение актриса, обыкновенно играющая героинь моложе себя лет на 10-15, сделала, вероятно, ради дочери Лолиты Шамма, с которой снимается вместе уже во второй раз (первым совместным фильмом была комедия «Копакабана»). 33-летняя Шамма без особой виртуозности, свойственной её матери, сыграла роль экс-наркоманки с плохо окрашенными волосами, которая, явившись через десять лет отсутствия, похищает свою дочь у агрессивно опекающей ее бабушки, чтобы провести с отчужденным ребенком время на пленэре у озера. Чересчур длинная, местами смехотворно претенциозная и почти такая же серьёзная, как кинофильм про Ану, эта вещь интересна разве что в качестве регистрации взаимодействия двух актрис – хотя и достаточно протокольного и необязательного.

Мелкотемье, которым всегда отличалось румынское кино, в этом году оказалось совсем в проигрыше — на фоне произведений, описывающих большое переселение народов, или экономический кризис, или все эти напасти одним махом. Скажем, в секции «Форуме» была показана франко-тунисская вещь под названием «Инородное тело» (Foreign Body) Раджи Амари, в которой молодая женщина из Туниса пытается заново обустроить свою жизнь после всестороннего ее крушения – корабль, на котором она прибыла в Европу, буквально и символически потонул. Девушку подозрительной внешности, без документов сразу берёт к себе в дом немолодая, но все ещё эротически привлекательная женщина восточных кровей (Хиам Аббас), с которой она начинает делить не только кров, но и кровать. Хозяйка слегка начинают задумываться о том, кто же ее горничная, только после того, как выясняется, что брат девушки – джихадист, а его друг, состоящий в эротических отношениях с обеими женщинами, желает использовать их в своей благородной борьбе.

Героиня фильма «Инородное тело» — молодая женщина из ТунисаФото: кадр из фильмаtrue_kpru

О том, что реальность намного драматичнее любой «художественной» выдумки, в очередной раз напомнила показанная в программе «Панорама» пятичасовая документальная эпопея «Сражаясь с ночью» (Combat au bout de la nuit) канадца Сильвана Л’Эсперанса. Это гигантское произведение в трёх частях — хроника экономического кризиса в Греции, чьи герои — бастующие у Министерства экономики уволенные уборщицы, оставшиеся без средств пенсионеры, мигранты самых разных мастей и степени разочарования в Европе – кто-то копается в мусорке, но полон планов на покорение Америки (дело было, понятно, до Трампа), кто-то проклинает свои несбывшиеся надежды в тюрьмах, куда их бросили просто за истечение срока действия документов.