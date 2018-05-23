В Санкт-Петербурге Ольгу Бузову увековечили в песке

mavit
Автор: mavit Май 23, 2018 05:46

В Санкт-Петербурге Ольгу Бузову увековечили в песке

Автор изваял певицу в образе Клеопатры [фото]

В Санкт-Петербурге Ольгу Бузову увековечили в песке

«Я ее слепил из того, что было». То есть из песка

Скульптор Андрей Важинский решил не размениваться по пустякам. И изваял популярную певицу и ведущую в образе Клеопатры, последней царицы Египта.

— Думаю, петербуржцам будет приятно увидеть свою землячку, – уверен автор. — Это скульптура-портрет, такая работа считается более трудоемкой, так как должно быть внешнее сходство. На ее создание ушло два дня. Конечно, лучше лепить с живого человека (улыбается). А так получился гибрид Ольга – Клеопатра – Важинский Почему именно Клеопатра? Ну, они ведь с Ольгой похожи!

На вопрос: «Изменили бы вы что-то в своей работе, если бы Ольга попросила?», скульптор невозмутимо кивает:

— С удовольствием внесу правки, если она захочет.

В Санкт-Петербурге Ольгу Бузову увековечили в песке

В таком виде и к Клеопатре не стыдно было бы в гости придти

Сама Бузова еще не в курсе, какая песчаная радость ждет ее в родном городе. Но есть все шансы, что в ближайшее время певица получит эту приятную весть.

— Я обязательно передам дочке, ей будет очень приятно, — уверяет мама Ольги Ирина Александровна Бузова. – Эта скульптура – не первая в биографии Оли. В 2007 году появились восковые фигуры в Московском музее. Там были запечатлены Оля с Романом Третьяковым (бывший возлюбленный Ольги, участник «Дома 2» – прим. ред.), как самая популярная пара проекта. Но в образе Клеопатры – это что-то новенькое! Приятно, что дочка ассоциируется с такой красивой и умной женщиной. Хотя мне Оля больше напоминает княжну Ольгу и Женщину-кошку…

Фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости стартует 25 мая.

В Санкт-Петербурге Ольгу Бузову увековечили в песке

Скульптор ваял свою Ольгу-Клеопатру с фотографии

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mavit
Автор: mavit Май 23, 2018 05:46
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