В Сети ополчились на «отвратительно богатого» сына Газманова

mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 05:46

В Сети ополчились на «отвратительно богатого» сына Газманова

Филипп слишком много хвастается своим роскошным образом жизни в инстаграме, считают пользователи

В Сети ополчились на «отвратительно богатого» сына Газманова

Филипп Газманов с отцом.

Приемный сын Олега Газманова – Филипп из числа золотой московской молодежи. Родители не жалеют на наследника денег и стараются ни в чем ему не отказывать. Элитная московская школа, репетиторы, своя квартира в Москве, подаренная на совершеннолетие. 20-летний Филипп учится в лондонском колледже, а когда возвращается домой, к родителям, то старается не пропускать самые шумные вечеринки. Прибавьте еще, его увлечение спортом, и как следствие работу в модельном бизнесе, и картина «мечта любой девушки» завершена. Да, собственно, и сам Филипп не стесняется того, что он красавец и в своем инстаграме всячески демонстирует то снимки своего накачанного тела, то делится кадрами с отдыха и семейными фото. И все это на фоне богатых интерьеров, элитных машин и частных самолетов. И конечно, многие такое поведение младшего Газманова раздражает.

В комментариях к фотографиям Газманова нередко можно найти массу нелестных комментариев, в которых его называют богетеньким сынком, только и умеющим, что тратить деньги своих родителей. «Отвратительно богатый», «Пошло хвастаться тем, что ты не заработал», «Опять арендовал машину на папины деньги?», «Ничего не добился в жизни, только тратишь родительское состояние», «Интересно, для него есть что-то дороже богатства и машин? Понимает ли он, что такое счастье?» — возмущаются фолловеры.

В Сети ополчились на «отвратительно богатого» сына Газманова

Напомним, полгода назад пользователи в сети активно обсуждали происшествие, которое случилось с Филиппом Газмановым в центре Москвы. В торговом центре у студента лондонского колледжа украли кошелек со 360 тысячами рублей. В полиции пасынок звезды заявил, что это были деньги на карманные расходы, что вызвало удивление у многих.

В Сети ополчились на «отвратительно богатого» сына Газманова

«Ничего себе, Газманов балует сынка! А что сразу не полмиллиона дать на булочку и чай», «Вот это золотая молодежь живет!», «Мне кажется, это дело каждого, сколько денег давать детям», — высказывались тогда пользователи в сети.

В Сети ополчились на «отвратительно богатого» сына Газманова

Напомним, Филипп Газманов — приемный сын Олега Газманова. Родной отец юноши — Сергей Мавроди. После того как его супруга Марина Муравьева развелась с бизнесменом, она вышла замуж за Олега Газманова, который и воспитывал Филю все эти годы. Олег в интервью не раз заявлял, что считает Филиппа своим сыном и всегда старался воспитывать его также как своих родных детей.

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mavit
Автор: mavit Апрель 16, 2018 05:46
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