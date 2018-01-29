В свой день рождения Дмитрий Маликов официально подтвердил, что суррогатная мать родила ему сына

И пообещал много сюрпризов в этом году [видео]

Фото: Стоп-кадр

НИ ШАГУ НАЗАД, НИ ШАГУ НА МЕСТЕ

У Дмитрия Маликова сегодня день рождения. Отмечает свое 48-летие артист в Петербурге. Он начал праздновать сразу же, как только часы пробили полночь. И выложил в свой «Инстаграм» обращение к поклонникам. В видео Дмитрий подводит итоги прошедшего года. Он шутливо объясняет свои некоторые выходки в Интернете и обещает и дальше удивлять армию своих поклонников.

Дмитрий напомнил, что в древности японские художники, которые достигали величия, славы, богатства неожиданно меняли имя, место, где они жили, стиль. Они это делали, чтобы не застаиваться, не повторяться. На смену имени сам Маликов пока не решился, но кое-что смелое и интересное в прошлом году он делал, особенно в Интернете.

— И пусть я выгляжу иногда нелепо и порой даже смешно, зато я дышу воздухом 18-го года… Я просто не хочу ехать на полудохлой лошади стареющего ретро-исполнителя, паразитирующего на своих старых достижениях.

Маликов поблагодарил своих поклонников за то, что принимают его таким. А тем, кто не принимает, артист посоветовал слушать его старые песни и ностальгировать.

— А мне надо идти вперед. Кто со мной – вас ждут чудесные сюрпризы в моем Новом году, — сказал Дима. И добавил, теребя свои длинные волосы: «Это я еще имидж не менял».

СЫН РОДИЛСЯ!

А еще Дмитрий, наконец, признался, что он, действительно, снова стал отцом. Малыш родился в одной из элитных клиник Петербурга.

— Когда я записывал это видео, еще не произошло главное событие прошедшего года в моей жизни, а именно – рождение сына! А теперь оно случилось, и я абсолютно счастлив! Чего и вам желаю! Спасибо за поздравления и добрые слова! Они меня очень поддерживают и вдохновляют! — написал артист в «Инстаграме».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дима Маликов стал отцом во второй раз

Последнее время историями про суррогатное материнство никого не удивишь. Алла Пугачева и Максим Галкин, Николь Кидман, Шерон Стоун, Филипп Киркоров и многие другие звезды немного изменили отношение нашего общества к этому вопросу.

Теперь это уже не табуированная тема, а вполне себе способ обзавестись детишками в том случае, когда традиционные методы не доступны по тем или иным причинам. В эту пятницу СМИ сообщили о том, что певец Дима Маликов стал отцом во второй раз. И ребенка ему и его супруге Елене как раз родила сурмама. [Подробнее…]