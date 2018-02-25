Поклонники короновали любимого исполнителя [фото, видео]

В Сургуте Филиппу Киркорову преподнесли корону, украшенную кристаллами Svarowski

Филипп Киркоров в очередной раз подтвердил статус поп-короля отечественной эстрады. «А какой король без короны?», решили поклонники певца в Сургуте и подарили ему поистине царский подарок – корону из полудрагоценных и драгоценных камней. О щедром подарке югорских фанатов певец поспешил сообщить на своей страничке в Инстаграме.

Автором эксклюзивной короны, полностью инкрустированной кристаллами Svarowski, стала российский дизайнер Татьяна Мельник. Девушка, будучи сотрудницей известной студии красоты премиум-класса, создала её собственными руками, и специально для кумира.

— Концерт, музыка, слова …Филипп и прекрасное шоу на таком высочайшем уровне, об этом можно говорить и писать бесконечно! Король Российской эстрады, наш город любит Вас и мы всегда рады встрече! Счастлива быть приглашённой, смотреть и слушать, всегда буду восхищаться Вашим талантом и любить Ваши песни, — отметила автор короны.

По словам Татьяны, поп-король не только надел корону в финале шоу «Я», но и не снимал её до конца концерта.

— Это безумно приятно! — восторгается Татьяна.

Фото: личная страница Татьяны Мельник в контакте

Сам Киркоров рассказал, что «шапка Мономаха» была тяжела, однако корона была «исключительно красива».

— Тяжела Шапка Мономаха, но тем приятнее моя миссия в этом маленьком Театре имени меня, который каждый день расширяет границы моего творчества и, надеюсь, радует моего зрителя! И пусть эти звания королевские и атрибуты — всего лишь условности и декорация, но, если это хоть кого-нибудь не оставляет равнодушным, значит это все не зря! Спасибо, дорогие мои зрители и поклонники! – написал Киркоров.

Пользователи соцсетей завалили хвалебными отзывами и дизайнера, и корону, и самого Киркорова. Поклонники певца отметили, что корона достойна такого короля и условностью его титул назвать нельзя.

— У Вас королевское величие, искренняя доброта и любящая душа, несгибаемая сила духа и солнечная улыбка и я замираю от восторга, от радости и ощущения Чуда. Вы самый лучший, Филипп!

Напомним, на этой неделе Киркоров колесит по Ханты-Мансийскому автономному округу с концертами. Сегодня, 22 февраля, поп-король дал сольный концерт в Нижневартовске.

Киркоров.