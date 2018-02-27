Валерий Гаркалин срочно госпитализирован в институт Склифосовского

Народный артист России снят со спектаклей и доставлен в Москву с гастролей по стране

Валерий Гаркалин 10 лет назад дважды перенес инфаркт

63-летний актер уже несколько дней находится в больнице. О том, что Валерий Гаркалин госпитализирован в институт скорой помощи имени Склифософского, стало известно на гастролях его антрепризного спектакля «Страсть Аполлона». В Иркутске в праздничный день 23 февраля Валерий Борисович должен был сыграть главную роль в постановке, где также задействованы Александр Носик, Ирина Лачина и Ярослав Бойко. Однако собравшимся зрителям перед спектаклем объявили о том, что исполнитель главной роли «срочно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского». Заменой Гаркалина стал другой известный актер Анатолий Журавлев.

Как стало известно «КП», актер был снят со спектакля и был вынужден вернуться в Москву из-за проблем с легкими.

— Да, заболел человек, — говорит Анатолий Журавлев. — Мы очень надеемся, что все в порядке. По-моему, у него случилось воспаление легких. Простыл где-то на гастролях.

Напомним, Валерий Гаркалин 10 лет назад дважды перенес инфаркт. В 2009 году актер овдовел — его жена Екатерина Гаркалина ушла из жизни. Его единственная дочь Ника — театральный продюсер. Валерий Борисович служил во множестве театров. С 2001 ездит по стране с гастролями антрепризных постановок, преподает в ГИТИСе.