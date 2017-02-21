Валерий Гаркалин рассказал о своей алкогольной зависимости

Актер объяснил, что заставило его искать утешение в стакане

Гаркалин рассказал, что искать утешение в стакане он начал после смерти супруги в 2009 году

На днях актер Валерий Гаркалин стал героем программы «Ты не поверишь!», где впервые прокомментировал разговоры о том, что у него были проблемы с алкоголем. Актер признался, что действительно раньше он был зависим от спиртного, но это осталось в прошлом.

Гаркалин рассказал, что искать утешение в стакане он начал после смерти супруги в 2009 году. Он прожил в браке с Екатериной около 30 лет вместе и был не готов к тому, что она так рано уйдет из жизни. Актер отчасти испытывает вину из-за того, что слишком поздно обратил своё внимание на здоровье любимой жены. «Я бросил всё к ногам профессии, совершенно не понимая зачем я это сделал. И теперь я понимаю, как все могло быть чуточку по-другому, если бы я раньше понял это. Может быть мы могли и раньше обнаружить, что у Кати рак. Может всё было бы по-другому…» — поделился Гаркалин. После смерти жены Гаркалин начал выпивать. К счастью, он сумел вовремя спохватиться и взяться за ум. Он надеется, что в его жизни снова появится женщина, которая даст ему почувствовать, что такое любовь. Но пока Гаркалин не встретил ту, которая сможет занять место его жены. «Я прекрасно понимаю, что я вдовец. Возможно, в моей жизни появится еще одна женщина, которой я смогу сказать, что я её люблю…» — рассказал Валерий.

Пока же всю свою любовь он отдает единственному внуку — Тимофею. Он дает ему силы жить дальше. «Когда я с ним прощаюсь, я говорю: «До свидания любовь моя, ты меня любишь?» А он отвечает: «Больше жизни!» Ну как я могу уйти из жизни, когда есть человек, который любит меня больше самой жизни?» — признался артист.