Вдова Абдулова о его предполагаемом внебрачном ребенке: «Все женщины от кого-то рожают!»

Генетики установили, что бывшая любовница актера солгала

«КП» дозвонилась до вдовы актера Юлии Абдуловой

Журналистка Лариса Штейнман, у которой много лет назад был роман с Александром Абдуловым, рассказала Дмитрию Шепелеву в эфире шоу «На самом деле», что отцом ее 12-летней дочери Маруси может быть покойный артист.

«Я не рассказывала об этом 12 лет, потому что плохо отношусь к истории о детях лейтенанта Шмидта. Но я открыла тайну своей дочери только недавно, буквально перед этим эфиром. Маруся отнеслась к этому спокойно», — сказала в эфире Штейнман.

Женщина подчеркнула, что не претендует на наследство артиста.

Генетики установили, что бывшая любовница актера солгала

— Мою дочь зовут Мари-Изабель, но для меня она Маруся. Дело в том, что мое любимое русское имя — Мария, — призналась в одном из интервью «КП» Лариса Штейнман. — Даже домашние часто называют меня Машей, Марусей. А мое любимое французское имя — Изабель. Поэтому я решила дать двойное имя Мари-Изабель. Это имя я придумала за два года до рождения дочки. Знала, что если у меня родится ребенок, то назову именно так. Я давно хотела малышку. Когда мы жили с Абдуловым, мы сдавали массу анализов, генетических экспертиз…Я ему говорила о своей беременности. Он сказал: родила девочку? Хорошо. Никаких особых эмоций не выказывал.

Однако раньше Штейнман говорила, что отец ее дочери некий француз.

Напомним: роман с Ларисой Штейнман у актера был еще до встречи с его женой Юлией.

«КП» дозвонилась до вдовы актера Юлии Абдуловой, чтобы узнать, как она отреагировала на заявления журналистки.

Мари-Изабель

— Я не смотрела эту программу, — сказала «КП» Юлия Абдулова. — Как я реагирую на подобные разговоры? Никак. Почему я должна на это реагировать. Все женщины от кого-то рожают.

Судя по всему, отцом ребенка Ларисы Штейнман не был Александр Абдулов.

В финале шоу появился генетик с результатами ДНК-теста. Для анализа использовали свитер Александра Абдулова. Эксперт-генетик Снежана Королева изучила свитер артиста и вынесла вердикт:

«Человек, чей биологический материал был обнаружен на свитере, не является биологическим отцом Мари-Изабель Штейнман».

Журналистка сообщила, что родила ребенка от Александра Абдулова .

Журналистка сообщила, что родила ребенка от Александра Абдулова

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