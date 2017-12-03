Вдова Дмитрия Марьянова призналась ему в вечной любви

Сегодня актеру исполнилось бы 48 лет

Ксения Бик на прощании с мужем, актером Дмитрием Марьяновым.

Дмитрия Марьянова не стало 15 октября, и его уход стал трагедией для его молодой супруги Ксении Бик. Сегодня, 1 декабря актеру исполнилось бы 48 лет, и в этот день вдова опубликовала видео, посвященное памяти мужа.

«Сегодня ты появился на свет. Единственный. Навсегда. Навечно. До встречи, родненький», — такой текст разместила вдова Марьянова.

«Жизнь такая короткая. И здесь, на земле, мы для чего-то другого, ни для счастья и ни для радости. Нас ждет вечная и счастливая жизнь, с нашими любимыми. Я верю», «Без него свет был бы не свет, и теперь все мы, увы, узнали, что такое тьма. Спасибо, что ты был, есть и будешь!», «Как хорошо, что Дмитрий родился , как больно , что он ушел», — прокомментировали сообщение Ксении Бик пользователи соцсети.

Близкий друг Дмитрия Любовь Толкалина также опубликовала пост с трогательной подписью.

«С днем рожденья, Димуленок. Мой, наш дорогой дружок. Спасибо, что посетил эту планету и побыл с нами. «Чем ты был занят? Я лился, как вода. Что ты принес? Что исчезнет без следа; Песни без цели, песни без стыда, Спетые, чтобы унять твою печаль. Что нам подвластно? Гранитные поля, Птицы из пепла, шары из хрусталя. Там, где мы шли, там лишь небо да земля, Но ветер придет, и нас уже не жаль», — отметила Толкалина.

Напомним, брак с психологом Ксенией Бик для Дмитрия Марьянова стал первым. Несмотря на то, что у актера было несколько гражданских браков, первый раз женился он только в 39 лет. В этом союзе у него родилась дочь Анфиса. То, что это его дочь артист так тщательно скрывал от журналистов, оберегая ее от лишних пересудов, что пресса была уверена, что это дочь Бик от первого брака.

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