Вдова Владимира Зельдина пережила мужа всего на три месяца

Знаменитый актер влюбился в свою третью жену Иветту Капралову с первого взгляда и был счастлив с ней 52 года [фото]

Владимир Зельдин и Иветта Капралова поженились в 1964 году.

Не стало Иветты Капраловой – вдова актера Владимира Зельдина скончалась сегодня, 28 января, ей был 81 год. Своего знаменитого мужа она пережила всего на три месяца. После ухода Владимира Михайловича жизнь для нее словно остановилась, она очень переживала смерть любимого человека. По словам родных Иветты Евгеньевны, прощание с ней пройдет в узком семейном кругу. Похоронами будет заниматься брат покойной.

Владимира Зельдина всю жизнь окружали прекрасные женщины – партнерши по театральной сцене, экранные возлюбленные, поклонницы. За артистом прочно закрепилось амплуа романтического героя, настоящего рыцаря, ценителя дамской красоты. Владимир Михайлович был женат трижды, но именно свою последнюю жену Иветту Капралову он называл любовью всей своей жизни, по-настоящему родным человеком. Между супругами было 18 лет разницы, однако во всех интервью Иветта Евгеньевна неизменно подчеркивала: «У мужа биологический возраст вообще не совпадает с паспортным».

Они поженились в 1964 году. Иветта, выпускница журфака МГУ, увлеклась сценой еще в юности, играла в студенческом театре. С Зельдиным ее свела работа – она была организатором и ведущей концертов звёзд советской эстрады. Как признавался актер, это была любовь с первого взгляда. О романе с будущей женой Владимир Михайлович написал в книге своих воспоминаний «Моя профессия: Дон Кихот»:

«С моей нынешней женой, Иветтой Капраловой, нас познакомил Володя Сошальский (коллега по Театру Советской армии, дело было в 1964 году. — Ред.). Вета к тому времени окончила МГУ, факультет журналистики, и работала в Бюро пропаганды киноискусства редактором. Бюро это давало нам подзаработать. И это была существенная прибавка к зарплате в театре. Однажды она организовала нам поездку, кажется, в Рыбинск. После чего я пригласил ее в ресторан «Националь». У ресторана меня встретила, как сейчас помню, очаровательная девочка в малиновых гетрах. Ее светлые волосы сияли вокруг головы, и сама она тоже сияла. Мне казалось, что Вета всегда улыбается. Уже потом девочка мне призналась, что была немного разочарована моим внешним видом — старым тулупом и шапкой-пирожком. А тогда, за обедом, я узнал, что школьницей Вета много раз смотрела спектакль «Учитель танцев», что она была замужем и недавно развелась.

После первого свидания я проводил ее домой. Жила она у мамы, в крошечной квартирке в начале Якиманки, с видом на кинотеатр «Ударник». Вернувшись домой, Вета, как она мне потом рассказывала, радостно поведала маме: «Угадай, с кем я была в ресторане?» Мама, естественно, не догадалась, а узнав, что дочь ее кутила с Владимиром Зельдиным, не сумела скрыть разочарования: «Так он же старый!» Мне было тогда 47 лет. В общем, теща приняла меня не сразу. Но дочь к ее комментарию не прислушалась.

Ухаживая за Ветой, я часто бывал в этом доме. Какое-то время потом мы жили все вместе. А потом у нас появилась собственная, тоже маленькая, квартирка на улице Коштоянца, в конце проспекта Вернадского. Из окон виднелся унылый пустырь, где по вечерам квакали лягушки, и я, становясь зимой на лыжи прямо у подъезда, без проблем «бегал дистанцию» до заброшенной церквушки у будущего метро «Юго-Западная», туда и обратно. Двери в нашем доме просто не закрывались. Кто здесь только не бывал: Алеша Баталов, Юрий Визбор, Слава Тихонов, Махмуд Эсамбаев.

По словам Владимира Михайловича, он влюбился в будущую жену с первого взгляда.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

…Теперь мы 40 лет вместе. Вета — мое рулевое колесо, моя правая рука. Мои глаза, наконец. Как и прежние мои жены, Вета, я считаю, умнее меня, образованнее и эрудированнее. Знает мои привычки, мои недостатки, желания. Умеет скрашивать и сглаживать конфликты. Меня часто спрашивают: «Кто вас так шикарно одевает?» Это Вета, ее заслуга. Все не может, наверное, забыть мою «ужасную» шапку-пирожок. Мои пестрые элегантные жилеты, бабочки всевозможных цветов — этот стиль появился и узаконился вместе с Ветой. Вета всегда много ездила и привозила мне из разных зарубежных поездок красивые вещи. Однажды призналась, что делает это с особым удовольствием, потому что «на Зельдине все хорошо сидит, он умеет все это носить». Ну, может быть. Я до сих пор иногда некоторые роли в театре играю в своем, хожу на спектакль с кофром. Кстати, Вета никогда не ошибалась с размером, долгое время он у нас с ней был одинаковый. И мы точно знали: если на Вете брюки сидят в обтяжку, то мне будут в самый раз».

Напомним, народный артист СССР Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года. До последних дней Владимир Евгеньевич выходил на сцену родного Театра Советской Армии, в котором служил с 1945 года. Последней работой артиста стал спектакль «Человек из Ламанчи», который был поставлен к 90-летию Зельдина в 2005 году. Владимир Михайлович считался старейшим актером планеты, единственным, кто в 101 год играл на сцене. Владимир Зельдин похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

Ушел из жизни выдающийся актер Владимир Зельдин. В Москве ушел из жизни легенда российского и советского театра и кино, актер Владимир Зельдин. Он умер в возрасте 101 года 31 октября в 9.00 утра