Вера Брежнева отметила последний день отпуска в золотом бикини

Певица похвасталась сногсшибательной фигурой [фото]

Вера Брежнева знает, как фотографироваться в купальниках так, чтобы у ее поклонников захватывало дух. Фото: Инстаграм.

Уж кто-кто, а Вера Брежнева знает, как фотографироваться в купальниках так, чтобы у поклонников захватывало дух. Ведь она – «лицо» известной итальянской марки пляжной одежды. Неудивительно, что когда в Инстаграме звезды появился ее снимок в золотом бикини, всего за пару часов пост набрал несколько тысяч «лайков».

— Финальный день отпуска дороже золота, — объявила певица в подписи к снимку.

Брежнева провела неделю в Таиланде в одном из лучших отелей Пхукета. На отдых артистка прилетела в компании подруг, оставив мужа Константина Меладзе дома. Судя по ярким снимкам в соцсетях, «девичник» удался: приятельницы вовсю дурачились, делая забавные «селфи», плавали, загорали и лакомились тайскими блюдами.

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Даже в отпуске Вера не забывала о фигуре: где бы она ни отдыхала, певица обязательно ходит в тренажерный зал. Брежнева – поклонница пилатеса и беговой дорожки. Любимое упражнение звезды – «планка»: нужно лечь на пол, а затем приподняться, балансируя на локтях и кончиках пальцев. Это только с виду легко – попробуйте удержаться в таком положении хотя бы пару минут, и можете смело говорить себе: «Кто молодец? Я молодец!» «Планка» помогает Вере сохранять живот плоским и подтянутым.

— Становлюсь в планку, нажимаю старт на секундомере и стараюсь правильно дышать. Секунде на 20-й все тело начинает дрожать, но я стою. Где-то на 40-й хочется все бросить, но я говорю себе: соберись, тряпка! И стою еще 20 секунд. И вот на секундомере заветная минута, я плавно опускаю колени на пол. Такое облегчение, — рассказывала певица в своем микроблоге.

Мучения стоят того: Вера может позволить себе разгуливать по пляжу в самых откровенных бикини. И не бояться, что кто-то скажет, что в жизни она не такая стройная, как на фото в Инстаграме.

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Совсем скоро, 3 февраля, певица отметит очередной юбилей: Вере исполнится 35 лет. Брежнева пока не рассказывала поклонникам, где и с кем она встретит праздник. Скорее всего, масштабному банкету артистка предпочтет тихое торжество в кругу близких – мамы, сестер, мужа и дочек.