Весь в папу: Пугачева подстригла сына «под Галкина»

3-летний Гарри растёт копией своего отца [видео]

Пугачева подстригла сына Гарри «под Галкина»

Сына Пугачевой и Галкина уже называют в Сети «маленьким хипстером». А все благодаря новой причёске 3-летнего мальчугана.

— Первая стрижка. Гарри прощается с детскими кучеряшками, — прокомментировала видео в своём Инстаграме Алла Пугачева, показав как стилист делает ее сыну модную стрижку.

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Ну прям как у Максима Галкина! Поклонники звёздной пары отметили, мол, Гарри растёт копией своего знаменитого отца.

— Гарри очень похож на Максима, — говорит крестная Галкина-младшего дизайнер Мила Ставицкая. — У Гарри даже губы такие же. Глаза, взгляд, нижняя часть лица — копия Максима.

— Гарри-дипломат, — в одном из интервью рассказывала про сына Пугачева. — Когда ко мне приходят мои знакомые на переговоры, Гарри садится со мной за стол и внимательно все слушает. Настоящий маленький мужичок!

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Примадонна давно освоила соцсети, чем вдохновила почитателей, ведь несколько лет назад Пугачева перестала часто выходить на публику, давать концерты. Но интерес людей к самой популярной в стране артистке не исчез. Тем более после рождения двойняшек в 2013 году. Алла Борисовна сначала неохотно согласилась завести страничку в Инстаграме, редко туда что-то выкладывала… Но после заявления о возвращении на сцену, певица не только с новой силой стала выходить в свет, но и завела новую страничку в популярном микроблоге (подробности)