Відчути себе героєм-завойовником у клубі «BNB»

mavit
Автор: mavit Октябрь 1, 2017 03:40

Відчути себе героєм-завойовником у клубі «BNB»

Я полюбляю активний відпочинок, тому на своє день народження вирішив повести друзів на пейнтбол. Я ні краплини не пошкодував про це рішення: ювілей запам’ятався кожному, хто був присутній на святі. Захват від цікавої гри, шалені емоції, адреналін, що хвилює кров – все це ми пережили за один день. У цьому нам допоміг клуб для активного відпочинку у Львові.

Коли мене запитують, де кращий лазер клуб у Львові, я впевнено відповідаю: ліпшого за «BNB» не знайти. Саме в ньому ми грали в лазертаг, який дав змогу перевірити наші навички виживання та полювання на практиці. У нас була суто чоловіча компанія. Друзі неабияк зраділи можливості відпочити та розслабитись. Коли приходиш на територію клубу, складається враження, ніби потрапляєш у інший Всесвіт. Усе зроблено для того, аби задовольнити клієнта. Відкритий майданчик – ідеальне місце для відпочинку. Тут є безліч кутків, де можна заховатися, аби перечекати кульмінацію подій.

Місцина у Львові, де точно не знудишся: клуб «BNB»

Обладнання, яке нам дали, вразило своєю сучасністю. Уперше ми бачили такі продумані і стильні предмети. Нас здивувала пов`язка з вмонтованим сенсором: під час гри він фіксував зміни, які відбувались. Звуки і візуальні ефекти лазертагу в клубі неперевершені. Гравцям здається, ніби вони справді опинились у самому пеклі боротьби за виживання. Нам сподобалось, що не обов’язково переодягатись: лазертаг не вимагає спеціального одягу, на відміну від пейнтболу.

Ми побачили дитячий майданчик, розроблений спеціально для малих любителів пригод. Шкода, що ми не знали про нього раніше: могли б не залишати дітлахів з дружинами, а взяти їх з собою. Дітям від шести років в «BNB» можна грати в спеціальний пейтбол для дітей.

Персонал комплексу запропонував нам розвести магнал чи зварити кашу в казані. Ми радо прийняли пропозицію. Свято продовжилось на свіжому повітрі. Після захопливої гри можна було відпочити у гамаку. Хтось навіть встиг подрімати.

До гри ми готувались у палатках, які нам виділили співробітники комплексу. У клубі можна знайти все, що потрібно для приємного проведення часу:

  • костюми;
  • маски;
  • туби;
  • стволи.

Ми взяли в прокат спорядження, розділилися на дві команди і розпочали гру. За оплачену годину ми встигли все, що запланували. Ціна за аренду майданчика була настільки смішною, що ми вирішили взяти додатковий час. Мій день народження став одним із тих, що переходять із вуст в уста. Легенди про наші пригоди ще довго хвилювали знайомих. Після розповіді багато хто захотів відчути азарт у львівському клубі для активного відпочинку. Ніхто з тих, кому ми його порекомендували, ще не жалівся.

Юрій Мележик

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Автор: mavit Октябрь 1, 2017 03:40
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