Виды биотуалетов и туалетных кабин

На собственной даче не каждому захочется заниматься рытьем котлована и строительством маленького домика. И тогда реальным выходом из положения станет приобретение продукции ООО «ЭкоГрупп». Его изделия, туалетные кабинки, как раз и предназначены к использованию в тех местах, где не подведена центральная канализация.

И хоть на вид такое сооружение выглядит довольно просто, на деле это технологичное изделие. Их не раз вы встречали на пляжах, в парках, на строительных площадках. Он отлично могут быть использованы на даче.

Благодаря уникальным свойствам полиэтилена плотностью 300 кг/куб. м:

защите от ультрафиолетовых лучей,

водоотталкивающим пропиткам,

устойчивости к механическим воздействиям,

а именно его используют при производстве биотуалетов, служить он может долго, не причиняя никакого вреда окружающей среде.

Туалетные кабины ЭкоГрупп моделей «Универсал», «Эконом» и «Люкс» марки EcoGR обладают целым рядом преимуществ:

прочность – в боковых стенках и дверях дополнительные ребра жесткости;

надежно закрепленные двери – благодаря высокопрочным петлям;

специально обработанный поддон – влагоотталкивающая пропитка в качестве дополнительной защиты;

цельнолитая конструкция приемного бака;

стальной каркас, усиливающий лицевую панель;

оригинальный дизайн.

Такой туалет отлично впишется в интерьер вашего участка, к тому же, его просто установить. Придется позаботиться о качественных, проверенных на практике, экологически чистых расходных материалах. Хороший антисептик устранить любые запахи, так что комфорт при использовании конструкции обеспечен.

Особенности производства

Прежде всего, это инновационный подход при производстве биотуалетов. На каждом этапе технологической цепочки осуществляется контроль за качеством выполняемых работ. Неукоснительно соблюдаются все требования гигиенических и экологических стандартов, российских и международных.

У компании собственная производственная база, достаточно мощная. А с учетом многолетнего опыта имеется реальная возможность для внедрения собственных разработок, способствующих повышению надежности, долговечности и привлекательности готовой продукции.

ООО «ЭкоГрупп» г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, под.3, офис 270, бизнес центр «Контакт» и телефон +7-495-506-06-73.

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