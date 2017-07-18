Виды дорожных сумок

Вопрос, что брать с собой в дорогу, чемодан или дорожную сумку, наверное, начинает беспокоить многих, накануне поездки. Современные обстоятельства диктуют, что в такой ситуации необходимо учитывать комфорт и стильность. Почему именно комфорт – объяснять не надо. Ну а почему стильность – объяснять, наверное, тем более нет необходимости! – без стиля сегодня никуда! Каких только сегодня нет дорожных сумок! Существует множество самых разных их видов. Известно, что чем больше выбор, тем сложнее определиться с выбором. У всех моделей есть свои достоинства и индивидуальные особенности. Интернет-магазин molser предлагает огромный выбор модных сумок на колесах.

Возможно, выбор будет сделан на сумке-саквояж. Это будет верный выбор настоящего аристократа. Ведь эта дорожная сумка из кожи или плотного гобелена, и выглядит она винтажно – в старинном стиле. Саквояж не меняет своей конструктивной формы уже веками, это очень удобная и объемная сумка с крепким дном, у него две ручки. Форма у сумки-саквояжа прямоугольная, слегка расширенная. Отличает саквояж характерный элемент – планка из металла, которая служит застежкой всего верхнего края. Эту модель дорожной сумки носить можно исключительно руками, для того чтобы ее можно было повесить на плечо, не предусмотрено. Сумка-саквояж прекрасно впишется в загадочный и романтический образ путешественника.

Среди огромного разнообразия дорожных сумок, есть и такие, которые можно отнести к необходимым вещам на каждый день. К этим сумкам относится модная сумка тележка. Если кто-то решит, что это аксессуар скорее для пожилых людей и пенсионеров, тот глубоко ошибется. Сумка-тележка может пригодиться, и будет востребована и всем остальным: и молодой девушке, и солидному господину. Современные сумки-тележки обладают прекрасным дизайном, их производят с различными цветовыми решениями. Любой человек сможет подобрать именно ту сумку-тележку, которая будет отражать индивидуальность владельца.

Модная сумка тележка на колесиках незаменима в походе в супермаркет. Любая из моделей рассчитана на довольно-таки большой вес поклажи. И всем тем, кому противопоказано поднимать тяжести, такой аксессуар будет необходим. Здоровье надо беречь с молодых лет, и модель такой сумки поможет вам в этом.