Виды клея для ресниц

Благодаря стремительному развитию косметической отрасли, каждая девушка на планете, может похвастать пушистыми и длинными ресницами. Они придают взгляду выразительность и подчёркивают красоту глаз. Этим показателям, современная девушка уделяет особое внимание, а косметические компании, постоянно разрабатывают препараты, которые помогают усилить чарующую магию женского взгляда. Одним из таких вспомогательных препаратов, является клей для ресниц. Он используется, как фиксатор для накладных ресниц, а также с его помощью наклеиваются искусственные реснички на настоящие. Многие производители косметики выпускают клей для ресниц, но есть определённые показатели, которым эта продукция должна соответствовать:

Клей должен быть безопасным для здоровья человека, не содержать в своём составе вещества, которые провоцируют аллергические реакции.

Одно из требований, это стойкость к воздействиям на клей, погодных условий. Дождь и снег, не должны повлиять, на обработанную им поверхность.

Нанесённый на ресницы клей, должен быть абсолютно не заметен со стороны.

Клей для ресниц бывает следующих видов:

Нейтральный клей. При высыхании, нанесённый клей становится бесцветным, что является положительным качеством, при подборе цвета наращиваемых ресниц.

Клей для ресниц стандартного исполнения. Этот вид является наиболее популярным среди женщин, мало того, что с ним в комплекте идут искусственные ресницы, так он ещё очень удобен для самостоятельного применения. Для наращивания ресниц этим видом клея, вам не придётся посещать косметический салон, все процедуры можно сделать в домашних условиях.

Клей водостойкий. Содержит в своем составе силиконовую основу, что не даёт клею потерять своих качеств при попадании в воду или под дождь. Этот вид клея пользуется заслуженной популярностью, среди любительниц провести выходные за городом или на море.

И, наконец, окрашенный клей. При нанесении, он приобретает чёрный цвет, что обязательно следует учитывать при выборе макияжа.

Всеми видами клея для ресниц, при определённой сноровке, можно пользоваться самостоятельно. Но будет лучше воспользоваться услугами специалиста, который в условиях косметического салона, проведёт все необходимые процедуры.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+