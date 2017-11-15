Виды манекенов

В магазинах одежды и ателье активно применяется манекен. Он понадобится для примерки изделия, его выставления на витрине. Различные виды позволяют использовать их повсеместно. Чтобы подобрать детские манекены необходимо перейти на сайт.

Как выбрать

· Человекообразная модель напоминает мужчину и женщину. Есть варианты для девочек и мальчиков. Они полностью повторяют фигуру человека. Отличаются цветом кожи, наличием и отсутствием макияжа, имитацией волос на лице и теле.

· Такие манекены необходимы в шитье. Портновский вариант поможет примерять вещи, подшивать и подгонять их, драпировать. Фигура твердая и устойчивая. Такой вариант обшивают тканью черного или белого цвета. Швея легко отметит вспомогательную линию талии, бедер.

· Все чаще используют раздвижные манекены. Они отлично варьируются в размере от 46 до 58 единиц. Несмотря на высокую цену, с его помощью можно сэкономить на покупке нескольких единиц товара.

· Специально изготовленный многофункциональный манекен понадобится в спортивном магазине, для показа молодежных трендов. Изделия застывают в движении, могут стоять на голове. есть варианты для детской одежды, манекен беременной женщины. Некоторые компании презентуют модели для рекламы нижнего белья светлого цвета, выполненного из качественного пластика. Для него не используют швы.

· Выпускают отдельные варианты для выставки очков, перчаток и шляп. Для этого выпускают отдельные части манекена. Это может быть голова отдельно или с дополнительными элементами.

· Авангардный манекен заказывает магазин, который желает выделиться. В витрины магазина выставляют фигуры, выполненные в необычном цвете. Это может быть тело с мордой хищника, геометрической фигурой вместо головы.

· Испытательная форма необходима, чтобы сделать тест на возможности людей. Краш-манекены могут полностью выдерживать нагрузки, которые приходятся на тело человека в разных ситуациях.

Производят манекены с большим мастерством и высокой точностью. Отличается процесс сложными технологическими моментами. Чтобы сделать манекен достойного качества, необходимо использовать различные испытания. Это позволяет изготовить изделия для любого назначения.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+