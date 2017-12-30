Виды мужских ботинок

Мужские ботинки являются достаточно востребованным видом обуви, который закрывает щиколотки ног – на сайте https://grisport.com.ua/ можно подобрать итальянскую обувь Grisport. Мужчины носят ботинки, созданные в различных стилях.

Это как высокие, сделанные из толстой кожи, имеющие рельефную и определенно толстую подошву, так и классические модели, созданные из кожи достаточно тонкой на тонкой подошве. Деловой стиль подразумевает использование классических моделей (дерби, челси и др.). Мужчин, которые любят одеваться модно, могут украсить комфортные, легкие дезерты. Зимой, конечно же, подойдут модели зимних ботинок на толстой подошве – особенно, утепленные натуральным мехом, имеющие подкладку из овчинки.