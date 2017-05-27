Виды мужских брюк

Мужские брюки – основа стильного образа и модного внешнего вида. Если мужчина уважительно относится к себе, к своему месту в обществе и вне общества, он обязан разбираться в основах стиля и моды.Необходимым условием для этого является понимание, какие бывают брюки и штаны, и какие и для чего предназначены. Разберём некоторые самые востребованные виды брюк.

Классика.

Несомненно, одним из самых традиционных видов, являются брюки классические. Такие брюки есть практически у всех мужчин. Одевают их под различные пиджаки и костюмы. Соответственно под такого рода комплекты требуются и подходящая обувь. Модельный ряд классических брюк бывает с защипами – складок ткани, и без защипов.

Слаксы.

Эти брюки скроены так, что имеют свободный вид. Их основа – хлопчатобумажная ткань. Слаксы – брюки универсальные, их можно носить, как в офисе, так и на вечеринках, и даже можно одевать на природу. К ним подходит кеды или мокасины.

Хаки.

В современной моде, брюки-хаки называют не только те брюки, которые имеют цвет хаки. Сегодня хаки бывают самых различных цветов и оттенков. Как и в классике, и в хаки есть защипы, но их может и не быть. Носятся хаки под спортивные кроссовки, солдатские ботинки и др.

Чинос.

Когда у вас стоит вопрос, брюки какого стиля одеть в этот день – не прогадаете, если оденете чинос. Это такой вид брюк, которые легко подойдут к любому стилю одежды. Их главное достоинство – демократичность. Изготавливают чинос в основном из хлопка. Лучшее сочетание брюк чинос – рубашки, но вполне подходят к ним и пиджаки.

Вельвет.

Универсальный вид мужских брюк. Их можно одеть на любое мероприятие и это не будет смотреться не стильно. Но особенно такие брюки подходят в демисезонную пору, когда прохладно и даже холодно. Цвет-классика вельветовых брюк всегда был бежевый.

Карго.

Этот такой вид брюк, у которых есть внешние накладные очень вместительные карманы. Они могут быть нашиты, как спереди, так и по бокам. «Чем проще, тем удобнее!» — это девиз этих брюк.

Джинсы.

Без сомнения – самый распространенный вид мужских брюк (и не только). Джинсы нас сопровождают с детства и до самой старости. Крой джинсов бывает самым разнообразным. Но у джинсов есть три фасона, которые можно назвать основными: прямые, расклешённые и зауженные. «Прямые» — это классический вид, который имеет уже очень долгую историю. «Расклешённые» — универсальные, подходящие под разные недостатки и свойства фигуры. «Зауженные» — вариант для худощавых, стройных, но с невысоким ростом мужчин.