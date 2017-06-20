Виды мужских сумок

Виды сумок для мужчин не исчерпываются простыми барсетками, вместительными рюкзаками и тяжелыми спортивными сумками. Современные дизайнеры разработали и другие их разновидности. О них мы расскажем в данной статье, а перейдя по ссылке lakestone.ru/muzhskie-delovye-sumki&filter=povsednevnye можно подобрать различные мужские сумки.

Сумки обычно носят на плече (либо на обеих – рюкзак), на поясе или же на кисти руки.

Барсетка — маленькая мужская сумка, предназначенная для того, чтобы переносить в ней наиболее необходимые вещи (смартфон, ключи, различные документы, деньги, всевозможные карточки и др.). Чаще выполнена из кожи, имеет недлинную ручку (надевается на запястье руки) или короткий ремешок. В комплект может входить ремешок и подлиннее.

Рюкзак — разновидность спортивной сумки, надевающейся на плечи. По размеру рюкзаки бывают разными. Могут использоваться и в туристических целях, и для перевозки вещей по городу. Удобен за счет того, что высвобождаются руки. Им предоставляется возможность отдохнуть, а при необходимости можно взять с собой дополнительные вещи.

Портфель — это классика. Отлично используется как прекрасный элемент к строгому костюму для деловых встреч. Он способен вместить в себя различные документы и даже ноутбук. Портфели, изготовленные из высококачественной кожи, определяют высокое социальное положение его владельца. Это отличный организатор, в котором предусмотрено наличие удобно расположенных отделений для переноски и хранения всех видов документов и других важных вещей.

Кейс-дипломат также предназначен для деловых встреч и хорошо используется для дополнения строгого классического стиля. Чаще выполнен в темных тонах – в черном и коричневом, из кожи или высококачественного его заменителя, с короткой ручкой. Очень стильный и практичный.

Сумка-мессенджер (так называемая почтовая) – носится через плечо, бывает различных размеров и является сегодня достаточно востребованной моделью. Особенно их любит молодежь. Удобство и практичность такой модели (из кожи, замши или ткани на широких ремнях) неоспоримы. Носятся на плече или же через плечо.

Сумка для ноутбука может иметь отделения и для документов, смартфона, ключей, денег. Имеет множество различных по размеру отделений. Хороша для тех, кто постоянно носит с собой ноутбук.

Дорожная сумка незаменима в дороге – с двумя ручками для переноски в руках и один удлиненный ремень – на плече. Такие сумки бывают большими и средними; кожаными и замшевыми, а также изготовленными из плотного тканевого материала. Саквояжи также относятся к дорожным сумкам.

Сумка-планшет – меньше мессенджера по размеру. Используется для переноски негромоздких предметов. Очень удобный вариант, имеющий отделения на молниях для денег, документов, смартфона и т. д.

Сумка-чехол похожа на почтовую, но меньше по размеру. Используется для переноски небольших по размеру вещей. Особенно хороша летом.

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