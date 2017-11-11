Виды процедур для восстановления волос

Сделать прическу красивой, а внешний вид привлекательным предлагает клиника лечения волос. Процедуры по восстановлению представлены рядом методик. Только специалист сможет правильно определить причину их ломкости и нездорового вида, подобрать эффективный способ решения проблем.

Современные способы

В салоне предлагают процедуры с использованием приборов, которые позволяют обеспечить длительный эффект. В течение года волосы постоянно меняют состояние, не всегда в лучшую сторону. На это влияет внешнее воздействие: ветер, холод, зной, экология в целом.

Одной из главных причин является самостоятельный вред Его наносят неправильно подобранными составами для мытья головы, использованием некачественной воды, применение фена и дешевых красящих веществ. В результате волосы становятся тусклыми, безжизненными, сухими.

В салонах предлагают различные методики, позволяющие восстановить волосы. На это понадобится от 1 до 5 процедур. Сюда относится:

Ламинирование. Подразумевает нанесение специального вещества, которое становится пленкой и защищает волосы от внешнего воздействия. Это способ не лечебный, а именно восстановительный. Волосы становятся толще, поэтому прическа выглядит пышнее. При биоламинировании используют другой состав. Длится эффект около месяца, а сама процедура до 1,5 часов. Отличается быстрым результатом, длительным сохранением цвета и природным блеском.

Кератинирование рассчитано на искусственное насыщение с помощью кератина. После нанесения средство становится пленкой, защищает волосы, придавая блеск и красоту. Это лечебная и восстановительная процедура с быстрым результатом. Держится на волосах до трёх месяцев.

Экранирование – комплексный уход за волосами. Полноценно питает волосяные фолликулы, нормализует уровень влажности волосяного покрова. Часто соединяют с ламинированием, чтобы добиться лучшего эффекта. Рассчитана на один месяц. Уже за несколько часов делает волосы упругими и сильными.

Каждая процедура позволяет сделать волосы здоровыми и крепкими. Дома рекомендуется делать простые маски, чтобы поддержать их в красоту, сияние и блеск.