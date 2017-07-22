Виды свадебных платьев

В наше время существует множество видов платьев для невест. Большой ассортимент свадебных платьев не всегда дает возможность быстро подобрать наиболее подходящее под фигуру платье. Для облегчения данной задачи, нужно определить, какая у вас фигура, изучить ее особенности и ознакомиться с информацией о том, какие модели больше всего подходят вашей фигуре – подобрать свадебные платья можно еще тут. Тогда уж вы точно сможете быстро найти ту модель, которая будет смотреться великолепно.

Какие же виды платьев популярны сегодня?

Платья бальные – достаточно изысканны и роскошны. Классика остается популярной во все времена. Такие платья отличаются лифом-корсетом, который декорирован стразиками или жемчужинками. Часто верх отделяется от нижней части. Юбочка достаточно пышная в несколько слоев или же кринолин на 2, 3, 4 кольца. Линия ее начала четкая – на талии, которая чаще всего украшается тонким пояском или ленточкой с цветочком. Такое платье подходит всем девушкам.

Платья «Арт-Декор» – утонченные и гламурные. Присутствуют плавные и гладкие линии. Декорирование платья минимальное (кружевные элементы, стразики).

Платья «Кармен» («Русалка»/«Рыбка»). Для них характерно наличие облегающей юбки, которая от колена (или немного выше) расширяется, становится пышной и украшается роскошными кружевами и оборочками.

Платья в романтическом стиле – легкие и воздушные из шелка и подобных ему материалов. Декор у них богатый (бантики, ленточки, цветочки), шлейф очень нежный, ленточка в виде классической застежки.

Платья «Кантри» – непринужденный и простой стиль. Платья удобны – с широкой юбочкой и свободным топом, мягкими линиями. Украшены тонкими кружевами или орнаментами, выполненными на ткани, драпировками, складками.

В платьях греческого стиля крой прямой с завышенной талией. В однослойной юбочке складки образуются свободно. Тонкий лиф. Немногочисленные украшения или вышивка. Могут быть с разрезами на рукавах в области внешней их части.

Мы рассмотрели лишь некоторые виды платьев. На самом деле их очень много. Важно знать, что на маленьких невестах будут хорошо смотреться платья в стиле «Ампир», у которых талия завышена, на высоких – платье со вставками. Девушкам полным, с фигурой в виде песочных часов, больше подойдут платья в стиле «Ампир», а стройным, с фигурой по типу песочных часов – платья в стиле «Русалка». Невестам, у которых фигура со слабо выраженной талией, подойдут платья с пышной роскошной юбкой и корсетом.

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