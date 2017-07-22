Виды свадебных платьев

mavit
Автор: mavit Июль 22, 2017 05:05

Виды свадебных платьев

В наше время существует множество видов платьев для невест. Большой ассортимент свадебных платьев не всегда дает возможность быстро подобрать наиболее подходящее под фигуру платье. Для облегчения данной задачи, нужно определить, какая у вас фигура, изучить ее особенности и ознакомиться с информацией о том, какие модели больше всего подходят вашей фигуре – подобрать свадебные платья можно еще тут. Тогда уж вы точно сможете быстро найти ту модель, которая будет смотреться великолепно.
Какие же виды платьев популярны сегодня?
Платья бальные – достаточно изысканны и роскошны. Классика остается популярной во все времена. Такие платья отличаются лифом-корсетом, который декорирован стразиками или жемчужинками. Часто верх отделяется от нижней части. Юбочка достаточно пышная в несколько слоев или же кринолин на 2, 3, 4 кольца. Линия ее начала четкая – на талии, которая чаще всего украшается тонким пояском или ленточкой с цветочком. Такое платье подходит всем девушкам.
Платья «Арт-Декор» – утонченные и гламурные. Присутствуют плавные и гладкие линии. Декорирование платья минимальное (кружевные элементы, стразики).
Платья «Кармен» («Русалка»/«Рыбка»). Для них характерно наличие облегающей юбки, которая от колена (или немного выше) расширяется, становится пышной и украшается роскошными кружевами и оборочками.
Платья в романтическом стиле – легкие и воздушные из шелка и подобных ему материалов. Декор у них богатый (бантики, ленточки, цветочки), шлейф очень нежный, ленточка в виде классической застежки.
Платья «Кантри» – непринужденный и простой стиль. Платья удобны – с широкой юбочкой и свободным топом, мягкими линиями. Украшены тонкими кружевами или орнаментами, выполненными на ткани, драпировками, складками.
В платьях греческого стиля крой прямой с завышенной талией. В однослойной юбочке складки образуются свободно. Тонкий лиф. Немногочисленные украшения или вышивка. Могут быть с разрезами на рукавах в области внешней их части.
Мы рассмотрели лишь некоторые виды платьев. На самом деле их очень много. Важно знать, что на маленьких невестах будут хорошо смотреться платья в стиле «Ампир», у которых талия завышена, на высоких – платье со вставками. Девушкам полным, с фигурой в виде песочных часов, больше подойдут платья в стиле «Ампир», а стройным, с фигурой по типу песочных часов – платья в стиле «Русалка». Невестам, у которых фигура со слабо выраженной талией, подойдут платья с пышной роскошной юбкой и корсетом.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июль 22, 2017 05:05
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

    Читать статью
  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

    Читать статью
  • Толик

    Толик

    Спасибо!

    Читать статью
  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии