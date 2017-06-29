На сегодняшний день выбор свадебных платьев, которые предлагает рынок, настолько огромен, что легко растеряться. Не всякая будущая невеста может точно решить, какое именно свадебное платье ей подойдёт. Но вот если девушка уверена в подходящем фасоне, то это уже, можно считать, полдела сделано! Но и фасонов сегодня нимало, но всё-таки не так много, как общее разнообразие свадебных платьев. Если будущая невеста точно знает, какой фасон ей подходит более всего, то и выбранное платье будет радовать её и гостей на предстоящем свадебном мероприятии. Платья всех фасонов можно взять в аренду в свадебных салонах и магазинах. Свадебные платья напрокат по ссылке http://dressbar.com.ua/zaporozhe/prokat-svadebnih-platev-v-zaporozhe/.

Итак, рассмотрим некоторые виды свадебных платьев.

Свадебное платье бальное с пышным силуэтом. Этот фасон, наверное, во все времена был самым популярным и востребованным, таким он остается и сегодня. Именно в таком платье большинство невест ощущают себя самыми-самыми: самыми красивыми, самыми нарядными и самыми женственными.

Свадебное платье с а-силуэтом. В самом названии сокрыт секрет фасона – он напоминает букву «А». Этот фасон может удачно скрыть недостатки фигуры, если, конечно, они имеются. А если нет, то тогда невеста в этом платье будет неотразима.

Свадебное платье Годе. Это название позаимствовано от одноименной юбки, о которой знают, наверняка, все женщины. Для такого платья, у девушки должна быть идеальная фигура.

Свадебное платье Ампир. У этого платья поднятая талия. Это визуально делает больше бюст. А вот нижняя часть платья мягко и свободно ниспадает вниз. У такого фасона платья есть другое название – Греческое, а всё потому, что стиль «Ампир» своими корнями уходит в Древнюю Грецию.

Свадебное платье «Футляр». Другое название – «прямое платье». Фасон этого платья удачно выделяет грудь, талию и бёдра. Для этого фасон у девушки тоже должна быть идеальная фигура.

Свадебное платье – короткое. Если невеста захочет выглядеть на свадебном мероприятии секси и, уж точно, эксклюзивно (но, правда, если у неё есть что показать: фигуру и ноги!), то это платье для неё! И у этого платья бывают различные силуэты: и ампирный, и бальный, и типа футляр и другие заимствованные силуэты.