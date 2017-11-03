Виды велосипедов

Если хотите купить велосипед, то необходимо понять для чего она вам нужна, чтобы купить соответственный. Потому что велосипеды бывают разными, нужно сделать правильный выбор и купить тот, который подходит больше.

Если он вам нужен для того, чтобы на нем поехать на работу, для активного отдыха или для тренировки, существуют соответственные типы велосипедов, из которых можно делать выбор.

Виды

Велосипеды бывают:

1. Дорожные;

2. Горные;

3. Шоссейные;

4. Трековые;

5. Курьерские;

6. Туристические.

Дорожные велосипеды больше всего подходят для прогулки, для передвижения — на работу, в магазин. Такой велосипед имеет средний или большой вес рамы и шин, защиту цепи, оборудован передним и задним крыльями, которые обеспечивают чистоту велосипедиста во время передвижения. Часто на них имеются корзины.

Горные – предназначены для внедорожной езды. Рамы и колеса прочные, шины широкие, усиленный руль, оборудован амортизаторами (пневматические, пружинные или газовые пружины). Тормоза гидравлические или дисковые.

Шоссейные – предназначены для соревнований. Такие оборудованы легкими компонентами. Легкая рама, низкий руль, узкие шины дают максимальную удобство и аэродинамику для того, чтобы на шоссе быстро набирать скорость.

Трековые – предназначены для езды по велотрекам. По сравнению с шоссейными, эти просты и у них отсутствуют тормоза.

Курьерские – используются для доставки мелких вещей и писем.

Туристические самые удобные велосипеды, которые оборудованы прочными рамами и перегрузка им нестрашна.

Как и где купить

Сегодня есть возможность приобрести нужный велосипед в интернете. Для того, чтобы купить велосипед, просто необходимо заходить в наш интернет-магазин и оформить заказ. Тут есть большая разнообразность, где можно легко сориентироваться и найти нужный велосипед. После этого оформить заказ. Компания обеспечит пунктуальную доставку. Вся продукция от знаменитых производителей, сертификационные и качественные.

Велосипед является транспортом передвижения, который легко эксплуатировать в густонаселенных городах. Кроме этого, этот вид транспорта полезный для здоровья.