Виды юридических услуг

mavit
Автор: mavit Май 15, 2017 03:19

Виды юридических услуг

Современному человеку нелегко разобраться в ситуациях, связанных с современным законодательством. Приходится обращаться за помощью к профессионалам. Наши юристы помогут Вам преодолеть трудности и окажут необходимую поддержку быстро и качественно. Перейдя на сайт www.calangium.com можно ознакомиться с видами юридических услуг, предоставляемых нашей компанией.

С какими вопросами Вам стоит обращаться к нашим специалистам?
В сфере бизнеса в суде мы отстаиваем интересы клиента, желающего взыскать долг, возникший из-за нарушений договора:
о поставке и перевозке товаров;
• об аренде и оказании услуг;
• в спорах, возникших при возведении постройки;
• в ситуациях, когда путем предъявления в суды безосновательных исков блокируется работа предприятий для незаконного завладения его собственностью.
Обеспечиваем юридическое сопровождение процедуры банкротства, производств, возбуждённых в отношении должника.
В сфере недвижимости достаточно высоким спросом пользуются наши услуги в вопросах аренды недвижимости, совершения сделок, регистрации прав собственности, выполнения обязательств, оспаривания решений, взыскания задолженности и вложения инвестиций в недвижимое имущество.
В строительной сфере сможем оказать пострадавшему поддержку в спорах между:
• застройщиками, инвесторами и заказчиками;
• заказчиками и проектными фирмами;
• строительными организациями и поставщиками материалов;
• с органами власти;
• в ситуациях, касающихся оформления прав на незавершенные объекты строительства и при регистрации объектов.
В земельных вопросах окажем помощь:
• при заключении сделки купли-продажи;
• регистрации прав собственности и при изменении категории земельного участка,
• в спорах относительно прав собственности и аренды земли;
• поможем в вопросах сотрудничества с госструктурами.
В арбитражном суде защитим интересы клиента касательно правовых или гражданских споров. Поможем подготовить необходимые документы для подачи в суд. Поддержим в обжаловании судебных решений, решений комиссий и госорганов.
Рассмотрим вопросы, касающиеся других сфер Вашей деятельности.

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mavit
Автор: mavit Май 15, 2017 03:19
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