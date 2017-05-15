Виды юридических услуг

Современному человеку нелегко разобраться в ситуациях, связанных с современным законодательством. Приходится обращаться за помощью к профессионалам. Наши юристы помогут Вам преодолеть трудности и окажут необходимую поддержку быстро и качественно. Перейдя на сайт www.calangium.com можно ознакомиться с видами юридических услуг, предоставляемых нашей компанией.

С какими вопросами Вам стоит обращаться к нашим специалистам?

В сфере бизнеса в суде мы отстаиваем интересы клиента, желающего взыскать долг, возникший из-за нарушений договора:

о поставке и перевозке товаров;

• об аренде и оказании услуг;

• в спорах, возникших при возведении постройки;

• в ситуациях, когда путем предъявления в суды безосновательных исков блокируется работа предприятий для незаконного завладения его собственностью.

Обеспечиваем юридическое сопровождение процедуры банкротства, производств, возбуждённых в отношении должника.

В сфере недвижимости достаточно высоким спросом пользуются наши услуги в вопросах аренды недвижимости, совершения сделок, регистрации прав собственности, выполнения обязательств, оспаривания решений, взыскания задолженности и вложения инвестиций в недвижимое имущество.

В строительной сфере сможем оказать пострадавшему поддержку в спорах между:

• застройщиками, инвесторами и заказчиками;

• заказчиками и проектными фирмами;

• строительными организациями и поставщиками материалов;

• с органами власти;

• в ситуациях, касающихся оформления прав на незавершенные объекты строительства и при регистрации объектов.

В земельных вопросах окажем помощь:

• при заключении сделки купли-продажи;

• регистрации прав собственности и при изменении категории земельного участка,

• в спорах относительно прав собственности и аренды земли;

• поможем в вопросах сотрудничества с госструктурами.

В арбитражном суде защитим интересы клиента касательно правовых или гражданских споров. Поможем подготовить необходимые документы для подачи в суд. Поддержим в обжаловании судебных решений, решений комиссий и госорганов.

Рассмотрим вопросы, касающиеся других сфер Вашей деятельности.