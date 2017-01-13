Вика Цыганова подарила Меланье Трамп «душегрейку» из соболя и кашемира

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 10:45

Вика Цыганова подарила Меланье Трамп «душегрейку» из соболя и кашемира

Вика Цыганова подарила Меланье Трамп "душегрейку" из соболя и кашемира

Певица надеется, что жена американского президента будет носить ее когда приедет в Россию

Певица Вика Цыганова.

В то время как некоторые известные дизайнеры объявили бойкот Меланье Трамп и осудили Дольче и Габанна за то, что они хвалятся платьями, пошитыми для супруги президента, русская певица Вика Цыганова решила подарить супруге нового американского президента жакет из соболя и кашемира.

«Этот подарок я сделала супруге президента Трампа чтобы этот жакет под названием «Душегрейка» согревал душу Меланьи в трудные минуты», —заявила Цыганова.

Певица передала жакет представителю «Почты России» в Историческом музее Москвы во время открытия выставки Федора Конюхова «Русский космос», организованной при участии Цыгановой и ее супруга. Исполнительница шансона выразила надежду, что этот жакет «Душегрейку» » Меланья оденет во время своего визита в Москву и вообще будет носить его в повседневной жизни.

Напомним, модельер Софи Теле, который одевал первую леди США Мишель Обаму отказалась от работы с супругой Дональда Трампа Меланией.

«Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми она руководствуемся в жизни», — объяснила она свое решение.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии