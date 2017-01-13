Вика Цыганова подарила Меланье Трамп «душегрейку» из соболя и кашемира

Певица надеется, что жена американского президента будет носить ее когда приедет в Россию

Певица Вика Цыганова.

В то время как некоторые известные дизайнеры объявили бойкот Меланье Трамп и осудили Дольче и Габанна за то, что они хвалятся платьями, пошитыми для супруги президента, русская певица Вика Цыганова решила подарить супруге нового американского президента жакет из соболя и кашемира.

«Этот подарок я сделала супруге президента Трампа чтобы этот жакет под названием «Душегрейка» согревал душу Меланьи в трудные минуты», —заявила Цыганова.

Певица передала жакет представителю «Почты России» в Историческом музее Москвы во время открытия выставки Федора Конюхова «Русский космос», организованной при участии Цыгановой и ее супруга. Исполнительница шансона выразила надежду, что этот жакет «Душегрейку» » Меланья оденет во время своего визита в Москву и вообще будет носить его в повседневной жизни.

Напомним, модельер Софи Теле, который одевал первую леди США Мишель Обаму отказалась от работы с супругой Дональда Трампа Меланией.

«Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми она руководствуемся в жизни», — объяснила она свое решение.