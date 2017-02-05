Виктория Боня объявила о расставании с мужем

Телеведущая и сын миллионера Алекс Смерфит разошлись еще полгода назад, но скрывали разрыв [фото]

Виктория Боня и Аленкс Смерфит прожили в гражданском браке шесть лет. Фото: Инстаграм.

Виктория Боня сделала горькое признание: она рассталась с мужем. Слухи о том, что они с богатым наследником Алексом Смерфитом больше не живут вместе, ходили давно. И вот теперь Виктория подтвердила то, о чем давно подозревали ее поклонники.

— Мы с Алексом решили расстаться… Но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда, — написала телеведущая в своем Инстаграме. -Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: «Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились».

У пары растет дочь Анджелина, которую Виктория родила в 2012 году. Судя по всему, девочка осталась жить с мамой, и Алекс не настаивает на том, чтобы забрать ребенка у Бони, как это делают многие состоятельные отцы.

— Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка — наше общее счастье — и много тёплых воспоминаний, — пишет Боня.

По словам Виктории, они расстались еще полгода назад. Однако все это время она делала вид, что они с мужем по-прежнему вместе.

— Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы, — сообщила телеведущая на своей страничке. — Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад.

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Сообщение о разрыве с гражданским мужем Виктория решила сделать после того, как в Интернете сегодня днем всплыли снимки Алекса Смерфита, страстно целующегося со своей новой возлюбленной в одном из ночных клубов Парижа. Пара весело проводила время, не особо скрываясь от фотографов. В спутнице Смерфита интернет-пользователи узнали уроженку Ростова-на-Дону по имени Катя (подробности).

Напомним, российская телеведущая и наследник ирландского миллиардера познакомились в 2010 году в Москве – Алекс тогда пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. Когда стало известно о беременности Виктории, Алекс увез избранницу в Монако, где живет его семья.

Мужа Виктории Бони сняли целующимся с любовницей в ночном клубе

Мужа Виктории Бони Алекса Смерфита сфотографировали в ночном клубе Парижа. Фото: СОЦСЕТИ

Слухи о том, что в семье телеведущей Виктории Бони и богатого наследника Алекса Смерфита не все ладно, ходят уже несколько недель. Супруги перестали публиковать совместные снимки в Инстаграме и живут совершенно разными жизнями: пока Алекс отдыхал на Карибах, Боня загорала в Дубаи. Стоило Вике вернуться в Монако, как ее супруг улетел во Францию. «Разошлись, но скрывают», — уверены интернет-пользователи (подробности).