Виктория Боня позволила бывшему мужу увезти дочь

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 04:46

Виктория Боня позволила бывшему мужу увезти дочь

Виктория Боня позволила бывшему мужу увезти дочь

Сама модель уехала из Монако, где жила вместе с Алексом Смерфитом

Виктория Боня позволила дочке провести время с отцом на курорте.

Дочь Виктории Бони и монакского миллионера Алекса Смерфита проводит каникулы вместе с отцом на карибских островах. Русская модель уже ранее заявила, что после расставания со своим гражданским мужем сохранила с ним теплые отношения и они вместе будут стараться делать все, чтобы дочь не чувствовала себя несчастной.

По признанию бывшей участницы «Дом-2», они приняли решение разойтись еще полгода назад. Теперь Виктория и Алекс живут отдельно, однако фанатов пары интересует, с кем останется их общая дочь Анджелина – с отцом-миллионером или с матерью.

Виктория работает и много путешествует по миру. На днях Боня отдыхала со своей приятельницей в Испании, в то время как Смерфит находился во Франции. Если раньше у поклонников не возникало вопросов, под чьим присмотром остается ребенок во время поездок родителей, то теперь они довольно часто спрашивают о девочке. Виктория не стала скрывать и ответила поклонникам, что маленькая Анджелина отправилась отдыхать с отцом в Синт-Мартен.

Интересно, а отправилась ли вместе за ним новая возлюбленная Смерфита- ростовская модель Анна, с которой молодого богача застали целующимся в ночном клубе на прошлой недели?

Кстати, на днях журналисты выяснили, что несмотря на то, что Боня и Смерфит жили в гражданском браке, по европейским законам девушка может претендовать на часть имущества миллионера. Но говорят, что Алекс оказался вовсе не жаден и оставил матери своего ребенка квартиру в Монако.

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Виктория Боня высказалась о разрыве с любимым

«Back home! Вернулась домой… Милые фанаты (иначе не назовешь) нашей пары с @alexandersmurfit Алексом, хватит придумывать всякие небылицы», – вежливо попросила Виктория. (подробности)

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 04:46
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