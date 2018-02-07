Виталине Цымбалюк-Романовской может грозить до 10 лет лишения свободы

Об этом в программе «Пусть говорят» на Первом канале заявил адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов

Виталина Цымбалюк-Романовская в передаче «Пусть говорят: Обе бывшие», в которой она побеседовала с Татьяной Власовой. ФОТО: Кадр из передачи «Пусть говорят», Первый канал

Но обвинения против Виталины еще надо доказать. Когда Парфенов высказал такие невеселые предположения, он имел в виду 159 статью УК РФ (мошенничество). Пока же есть только подозрения, что Виталина смухлевала с имуществом народного артиста: квартирами и деньгами Джигарханяна. Виталина, как всегда, спокойно держала удар.

— Жена может распоряжаться деньгами мужа до расторжения брака. Армен Борисович выдал мне доверенность, по которой я имела право снять деньги в банке, — пояснила она. — И я воспользовалась этой доверенностью. У меня был долг по ремонту квартиры, которую я благоустраивала с учетом требований моего мужа. Я гасила этот долг и готова предоставить отчет по всем тратам. Что же касается 4 миллионов рублей, которые я сняла со счета, когда Армен Борисович пропал (с этого начался семейный конфликт в середине октября — Ред.), эти деньги в сохранности и ждут Армена Борисовича.

Дело в том, что никто не собирался разводиться, я не ссорилась с мужем, — продолжила Виталина. — Он ушел из дома в мое отсутствие. Не объяснив причин, не сказав о своих претензиях.

У нас была крепкая семья. И вдруг он обвинил меня в предательстве. Почему?.. Если бы Армен Борисович встретился со мной и поговорил, уже через полчаса он бы говорил об этой истории по-другому. Он бы переосмыслил ситуацию и извинился передо мной, а не называл меня убийцей и воровкой. Он просто дезинформирован.

Вместе с ней в студии находилась и другая бывшая жена Джигарханяна Татьяна Власова. Ведущий Дмитрий Борисов сделал попытку помирить двух жен народного артиста. Увы, и Татьяна Власова, и Виталина Цымбалюк-Романовская не нашли общего языка.

И хотя любая война заканчивается миром, но в этой истории до мира как до Луны. Татьяна Власова сообщила: «Я буду воевать с Виталиной до конца своих дней. Не сомневаюсь, найдутся люди, которые дадут ей пинка под зад, и Виталина будет лететь далеко. Она – человек, который несет только равнодушное зло».

Виталина в заключении программы сделала свое признание:

— Я не буду спокойна, пока не увижу, что Армен Борисович живет в правильных условиях. Я не собираюсь от него отказываться, даже несмотря на конфликт и мои претензии к нему. Свои обязанности готова по-прежнему выполнять.

Суд официально развел Армена Джигарханян и Виталину Цымбалюк-Романовскую

Истцом по скандальному делу был 82-летний Джигарханян, ответчиком — Виталина. Напомним, 27 ноября прошлого года мировой районный суд развел эту удивительную пару. В тот день ничто не предвещало беды, поскольку развод был по обоюдному согласию, без объяснения причин. Однако у бывших супругов была возможность решение суда оспорить в месячный срок. Этим правом воспользовалась Виталина, поправ все законы здравого смысла. Ведь в ноябре она хотела развода! (подробности)

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