Владимир Мединский вывел театр Льва Додина из-под удара

Министерство культуры инициировало расследование нарушений в Малом драматическом театре

Глава Минкульта Владимир Мединский.

Очередной театральный скандал вспыхнул на этот раз в Петербурге. Правоохранительные органы раскрыли хищение почти на 45 миллионов бюджетных рублей в театре Европы (МДТ). Эти деньги были выделены на строительство Новой сцены. Уголовное дело возбудила федеральная служба безопасности.

К счастью, в преступлении заподозрены не сотрудники театра, не артисты и тем более не художественный руководитель Лев Додин, а строительная компания, которая занималась проектированием.

— Это расследование было нашей инициативой. Два года министерство культуры добивалось этого. Мы и дальше будем бороться со скверной, — заявил сегодня журналистам министр Владимир Мединский. — Надо наказать жуликов. Вся ответственность лежит на подрядчике. Театр, его творческий коллектив, выведен из-под удара в этой истории.

Новая сцена Академического Малого драматического театра — это семиэтажное здание, общей площадью 23,5 тысяч квадратных метров. Его возведение началось несколько лет назад на Звенигородской улице в Петербурге, однако строительные работы долгое время велись без разрешительных документов. Контракт с недобросовестными строителями пришлось расторгнуть по инициативе Минкультуры из-за срыва сроков. А следом начались и проверки правоохранителей.

Руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская тоже подчеркнула, что «руководство театра не привлекалось к следственным действиям. Театр выступает в роли пользователя для которого должны построить новое здание. К строительству он имеет отношение только в части, касающейся технического оснащения, внутренних интерьеров».

Наталья Волынская сообщила, что возбуждение уголовного дела было запланировано и состоялось в рамках совместных действий дирекции и ФСБ: «Мы достаточно долго собирали материалы совместно с Федеральной службой безопасности, которую хотели бы поблагодарить за оперативность».

Новое здание будет открыто в 2019 году.

На строительстве новой сцены театра Льва Додина украли 45 миллионов рублей

Около 6 часов утра 21 февраля у шикарного коттеджа, расположенного под Петербургом, припарковались сотрудники ФСБ. Как следует из оперативного видео, бойцы сперва громко постучали в дверь — а когда никто не открыл, приставили лесенку и поднялись на балкон второго этажа. Хозяина дома — имя его не сообщается — явно подняли с постели. Но повод был, и еще какой. По данным ФСБ, этот человек и несколько его сообщников могут быть причастны к хищению кругленькой суммы на строительстве новой сцены Малого Драматического Театра, также известном как «Театр Европы» (подробности)