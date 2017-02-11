Владимир Меньшов – о фильме «Москва слезам не верит»: «Прочитав сценарий, Вера Алентова сказала: «Ну и мура»

11 февраля 1980 года впервые вышла на экраны знаменитая картина, завоевавшая любовь миллионов зрителей и получившая «Оскар» [видео]

Москва слезам не верит. Трейлер фильма. 11 февраля 1980 года впервые вышла на экраны знаменитая картина, завоевавшая любовь миллионов зрителей и получившая «Оскар»

11 февраля 1980 года впервые вышел на телеэкраны фильм «Москва слезам не верит». С тех пор его герои стали всенародно любимыми, а фразы разошлись на цитаты. Мы вспомнили 10 самых ярких фактов о картине режиссера Владимира Меньшова.

1. В успех картины никто особо не верил

— От фильма «Москва слезам не верит» никто ничего сногсшибательного не ожидал, — вспоминал Владимир Меньшов в своей книге «Автограф века». — Так, бытовая мелодрама… Но хоть раз в жизни такое должно случиться: сумасшедшие сборы, номинация на «Оскар», коммерческие премьеры в десятках разных стран. Она была продана в 102 страны! Работало сарафанное радио: в первый день зал был заполнен наполовину. А уже на следующий — во всех городах — очереди на километр. А ведь в картине никаких звезд не было, кроме Баталова, да и у него к тому времени статус звезды был уже «просроченным».

Чего только не говорили критики об этом фильме. Говорили, что я этим фильмом что-то там лакирую… А на самом деле все было очень просто: социальный оптимизм был не только не в моде — вообще считался дурным тоном. Все снимали о том, как плохо живется в той стране. И тут вдруг я вылез… Понимаете, «Москва слезам не верит» — это то, что я хотел снять. У меня тогда возникло абсолютное понимание духа времени, может, даже спонтанное, неосознанное.

В фильме заложена вся моя жизнь. И хоть главный герой на экране — женщина, фильм про меня. Вдумайтесь в название: «Москва слезам не верит» — и сразу же все поймете. Здесь весь мой жизненный опыт: и рабочее общежитие, в котором я жил, и мои тети-дяди из очень простых людей. И даже мой отец там есть, и друзья, и мое отношение к жизни. К счастью, оптимистическое.

2. От роли Катерины отказались Тамара Семина и Ирина Купченко

— Как следует из архивных документов «Мосфильма», на роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит» предлагалась Тамара Семина, — рассказывает писатель Федор Раззаков. — На Людмилу (ее в итоге сыграла Ирина Муравьева) — Валентина Титова, Жанна Болотова и Людмила Савельева, на Антонину (роль досталась Раисе Рязановой) — Людмила Зайцева и Галина Польских, на вахтершу — Зоя Федорова. Большую часть рекомендованных исполнителей Меньшов просеял сквозь сито кинопроб, но ни один из них его не устроил. Исключением стала только Зоя Федорова, которую режиссер практически с ходу взял на роль вахтерши общежития.

Пробы шли три месяца. В роли Катерины сам Меньшов видел Ирину Купченко, но она сказала, что эта работа ее совершенно не интересует. Тогда Меньшов, больше от отчаяния, предложил попробоваться своей супруге Вере Алентовой.

3. Вере Алентовой не понравился сценарий

— Вера, прочитав сценарий, сказала: «Ну и мура», — признался Владимир Меньшов. — Но на пробы все же пришла и достойно их отыграла.

На момент съемок фильма Вере Алентовой было 36 лет, актрисе предстояло сыграть свою героиню в юности, а потом уже в зрелом возрасте, два десятка лет спустя.

Вере Алентовой не понравился сценарийФото: кадр из фильма.true_kpru

4. Гошей могли стать Виталий Соломин и Олег Ефремов

Долгое время проблема оставалась с главной ролью — Гоши. На нее пробовалось Виталий Соломин, Олег Ефремов, Леонид Дьячков. Но режиссера никто из них не убедил. Тогда Меньшов собрался играть Гошу сам, как вдруг…

— Вечером 10 августа по телевидению был показан фильм Иосифа Хейфица «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым, — рассказывает Владимир Меньшов. — И у меня мелькнула сумасшедшая мысль: а почему не Баталов? По сценарию он не подходил мне совершенно: я искал ровесника своей 35-летней жены, а Алексею Владимировичу было уже под пятьдесят. Но я все равно послал актеру сценарий. Баталов очень вежливо отказался. Съемки начались без него.

Меньшов вспоминает, что после отказа Баталова собирался предложить роль Гоши Вячеславу Тихонову — Штирлицу, но внезапно поздно ночью в квартире режиссера раздался звонок. На том конце провода узнал знакомый голос Баталова: «Я еще раз прочитал сценарий. К черту все эти дела! Давай снимать!»

Сперва Баталов очень вежливо отказался и съемки начались без негоФото: кадр из фильма.true_kpru

5. Вячеславу Тихонову прочили роль любовника Катерины

Вячеслав Тихонов прочитал сценарий, и сюжет ему понравился. Актер хотел сыграть роль Гоши, но Владимир Меньшов подумывал снять его в роли женатого любовника Катерины (которого в итоге сыграл Олег Табаков). «Мне зрители до сих пор не могут простить, что я Наташу Ростову бросаю», — отшучивался Тихонов, который ждал предложения на главную роль. Как оказалось, ждал напрасно.

6. Баталов упросил родителей Александры отпустить ее на съемки

Необычный случай произошел с утверждением на роль Александры (дочери главной героини) Наташи Вавиловой.

— Наташа тогда училась на курсах стенографистов при МИДе, — вспоминает Владимир Меньшов. — И вдруг родители ее, решив, что учеба важнее, прямо накануне съемок запретили девочке сниматься. Я был в шоке. Подошел к Баталову: «Алексей Владимирович, поехали!» Удивительно, но он согласился. Мы сели в машину, вошли в дом, где жила Наташа, позвонили в дверь… Родители чуть не упали в обморок, увидев Баталова на пороге своей квартиры. И ради своего кумира отпустили дочь на съемочную площадку.

Необычный случай произошел с утверждением на роль Александры (дочери главной героини) Наташи ВавиловойФото: кадр из фильма.true_kpru

7. Эротическую сцену Табакова и Алентовой вырезали

— Мне очень жаль, что выразительную постельную сцену в фильме «Москва слезам не верит» по решению худсовета вырезали из картины, — признается Меньшов. — Мне хотелось свидание Катерины с любовником сделать более плотским, чем сцена ее соблазнения, когда она была еще девочкой и не знала, что и как. Снимали, как Вера с Табаковым стояли друг перед другом и судорожно, быстро раздевались, бросались друг на друга. Она оставалась в комбинации, он в трусах. Ничего крамольного в этой сцене не было, кроме страстного поцелуя и бурного раздевания. Казалось бы, что такого: взрослая женщина, взрослый мужчина — нормальные отношения… Но эта сцена вызвала бурю гнева у худсовета.

Выразительную постельную сцену в фильме «Москва слезам не верит» по решению худсовета вырезали из картиныФото: кадр из фильма.true_kpru

8. Фатюшин вернул Муравьевой три рубля спустя 20 лет

Большинство вырезанных из фильма сцен были связаны с персонажем Александра Фатюшина – некогда известным, но спившимся хоккеистом Гуриным, экранным мужем Ирины Муравьевой. Фатюшин создал великолепный образ, который, к сожалению, был пущен под нож из-за хронометража картины. Но оставшиеся сцены все равно получились яркими и запоминающимися.

— В фильме «Москва слезам не верит», помните, его герой у моей героини последние три рубля выпросил на бутылку, — рассказывала Ирина Муравьева «Комсомолке». — А через двадцать лет после выхода фильма он мне подарок сделал: нашел «трешку» той, старой, купюрой, запечатал в конверт и передал со словами: «Вот, я тебе с тех пор должен!» Эта «трешка» у меня и сейчас хранится.

Фатюшин создал великолепный образ, который, к сожалению, был пущен под нож из-за хронометража картиныФото: кадр из фильма.true_kpru

9. Премьера фильма прошла в заводском клубе

Производственные сцены фильма снимались в цехах ПО «Химволокно» в Клину – помните, Вера Алентова играла директора завода, на планерках которого рассуждали о важности колготок в жизни современной женщины? На время съемок предприятие не останавливалось, съемочная группа снимала производственный процесс от и до. Премьера фильма, которую посетили Владимир Меньшов и Вера Алентова, также состоялась в Клину, в заводском клубе поселка Майданово.

Производственные сцены фильма снимались в цехах ПО «Химволокно» в КлинуФото: кадр из фильма.true_kpru

10. Меньшова не пустили на вручение «Оскара»

В 1981 году фильм «Москва слезам не верит» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Меньшов был на тот момент был невыездным – на него лежало несколько «телег» в КГБ. Помимо того, что режиссера не пускали за границу, начальство посчитало, что нет смысла тратить на поездку по поводу вручения «Оскара» деньги. Статуэтка, предназначенная для него, была передана руководству «Мосфильма». И лишь через десять лет Меньшов смог забрать ее себе.

11. Рональд Рейган посмотрел фильм восемь раз

В 1985 году Рональд Рейган посмотрел картину «Москва слезам не верит» не менее восьми раз. Президент США тогда готовился к первой встрече с Михаилом Горбачёвым и пытался понять «загадочную русскую душу».

— Для того, чтобы несколько повернулись мозги, и чтобы он понял, что такое Россия, помощники этот фильм, что называется, ему «впарили», — рассказывал Владимир Меньшов. — Это тоже очень, конечно, приятный момент.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

На все ответом — загадочная русская душа…

Оксана ЛЕКСЕЛЛ

Посмотрела фильм «Москва слезам не верит» со своей американской подружкой Крис. Всё-таки оскаровское кино, как ни крути. Мне захотелось, чтобы моя подруга, обожающая русскую классическую литературу, ознакомилась с этим шедевром нашей киноклассики. Смотрели с английскими субтитрами. Под конец фильма Крис сказала, что у неё есть много вопросов (подробности)