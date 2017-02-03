Внучка Одри Хепберн стала героиней обложки Harper’s Bazaar

Наследница очень похожа на свою знаменитую бабушку

Обложка свежего номера уже появилась в сети. Фото: Harper’s Bazaar

Эмме Феррер – 20 лет, она учится во Флоренции в Акамедии изящных искусств и не планировала связывать свое будущее с модельным бизнесом. Однако, когда американский Harper’s Bazaar предложил девушке принять участие в фотосессии для обложки, она согласилась. В свежем глянце внучка знаменитой актрисы появилась в нескольких образах, разумеется, напоминающих стиль звезды «Завтрака у Тиффани»: черная водолазка с укороченными брюками, платье-бюстье с пышной юбкой и шляпка.

А в интервью наследница рассказала, что о бабушке ей много рассказывал ее отец – Шон Феррер, и в доме хранилось много фотографий знаменитой леди (Эмма родилась в мае 1994 года, почти через полтора года после смерти Одри), а еще — несколько кашемировых водолазок и винтажный плюшевый медведь.

Внучка Одри Одри Хепберн стала героиней обложки Harper’s Bazaar. Фото: Harper’s Bazaar

«Помню, как рассматривала снимок, на котором она прыгает с трамплина. Я тогда еще не осознавала, что она знаменитость — просто думала, что хотела бы иметь такую подругу. Конечно, в детстве я воспринимала ее не как актрису, а как члена семьи», — рассказала Эмма в интервью.

«Несколько принадлежавших ей кашемировых водолазок — то, без чего не мыслю холодного времени года: я их обожаю и ношу всю зиму. А еще — белого плюшевого мишку».

Также Эмма призналась, что любит все фильмы с участием своей бабушки, но один полюбила особенно: «Конечно, как всем девушкам, мне нравится „Завтрак у Тиффани“. Еще я смотрела фильмы „Моя прекрасная леди“ и „Римские каникулы“, но самый любимый — „Забавная мордашка“».

Обложка свежего номера уже появилась в сети, и подписчики нашли явное сходство между бабушкой и внучкой. Помимо чувства стиля, она унаследовала густые брови и «хепберновский» разрез глаз.