Во время спектакля в Нижегородской филармонии подрались актеры
Оркестр в это время невозмутимо продолжал играть [фото]
В батальной сцене приняли участие не только мужчины, но и девушка-хореограф. Фото: Георгий АХАДОВ
Ценители оркестровой музыки были в шоке после одного из недавних концертов в Нижегородской филармонии – на сцене там развернулась самая настоящая драка. Актеры, до этого мирно танцевавшие вальсы под музыку из знаменитых фильмов, внезапно устроили потасовку, причем в батальной сцене приняли участие не только мужчины, но и девушка-хореограф.
— Надеюсь, никто не получил серьезных травм, — обсуждали произошедшее нижегородцы. – Удивительно, что оркестр продолжал невозмутимо играть – вот это выдержка!
Но в пресс-службе филармонии быстро разрушили всю интригу.
— Потасовка была постановочной, — объяснила «Комсомольской правде» — Нижний Новгород» специалист по связям с общественностью Нижегородской государственной филармонии имени Мстислава Ростроповича Евгения Хайдарова. – В это время оркестр исполнял музыку из фильма «Миссия невыполнима», и наши хореографы специально поставили такой необычный танец. Так что в результате драки никто не пострадал!
К счастью, никто не пострадал — ведь драка была частью режиссерского замысла. Фото: Георгий АХАДОВ
Не все зрители знали, что потасовка на сцене — постановка. Фото: Георгий АХАДОВ
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