«Волочкова будет смеяться»: Поклонники раскритиковали шпагат Самбурской

Актриса решила похвастаться растяжкой в Инстаграме [фото]

Настасья Самбурская публикует в своем Инстаграме очень смелые снимки.

Настасья Самбурская – девушка многих талантов: она и актриса, и певица, и модель, и телеведущая. А теперь – еще и балерина. В своем микроблоге Настя решила похвастаться растяжкой: новая ведущая программы «Ревизорро» сфотографировалась, сидя на шпагате. Судя по антуражу снимка, кадр был сделан во время фотосессии: актриса позирует в студии на фоне «задника» под светом софитов. Облегающий черный костюм сидит на Насте, как вторая кожа.

— В любой непонятной ситуации садись в шпагат, — подписала снимок Самбурская.

За короткое время пост телеведущей в Инстаграме набрал более ста тысяч «лайков». Поклонники традиционно хвалят Настю за стройность и смелость. Но большинству растяжка Самбурской не понравилась. Фолловеры раскритиковали актрису, посчитав, что она схалтурила и не села на шпагат полностью. Многие сравнили позу Насти с эталоном – растяжкой королевы шпагатов Анастасии Волочковой. И сравнение оказалось не в пользу Самбурской.

«Плохой шпагат. Но я и так не могу», «Не забирайте хлеб у Волочковой!», «Таки ты не сидишь на шпагате», «Волочкова, бойся!», «Ты не села», «Только сначала научись на него садиться», «Волочкова видно посмеялась над таким шпагатом», — пишут поклонники в комментариях. Насте рекомендуют потренироваться еще и только потом хвастаться растяжкой в соцсетях.

Вряд ли Самбурская всерьез воспримет советы фолловеров, ведь она не из тех, кого легко смутить. Звезда «Универа» — одна из самых популярных девушек российских соцсетей, только на ее Инстаграм подписаны 9 миллионов человек. Во многом – благодаря эпатажному поведению актрисы. Многие следят за ее страничкой, чтобы узнать, что Настя выкинет в следующий раз. Ради пиара Самбурская может сделать что угодно – например, инсценировать собственную свадьбу. Не далее как месяц назад 30-летняя Настя объявила о бракосочетании со своим бойфрендом — 24-летним белорусским актером Кириллом Дыцевичем. Но спустя пару недель удалила все снимки с ним из своего Инстаграма. А обручальное колечко таинственным образом исчезло с пальца звезды. Поклонники пытают Настю: что в итоге – замужем она или нет? Но Самбурская хранит молчание, и ее семейный статус по-прежнему остается загадкой.

Со странички Насти исчезли все снимки ее мужа, а с ее пальчика — обручальное кольцо. Теперь поклонники гадают: а была ли свадьба на самом деле? Фото: Инстаграм.

«В любой непонятной ситуации пиши «где кольцо?», «А кто знает,это правда что Настя вышла замуж?», «Где Кирилл?», «Так свадьба была? Нет?», «Удалила все фото с Кириллом, надеюсь это пиар ход, потому что вы с Кириллом действительно хорошо смотритесь, и я была приятно удивлена узнав о вашей свадьбе», — пишут фолловеры. Однако актриса оставляет их вопросы без ответов.