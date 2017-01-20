Волочкова погрузилась в иордань на Мальдивах, а Ходченкова — на Бали

Как знаменитости встретили праздник Крещения Господня [видео, фото]

На Крещение «есаул» обычно окунался в воду в московском Серебряном бору — там у него дом. Но в этом году Газманов решил сменить обстановку

По преданию, 19 января с часу до трех ночи вся вода — святая. И люди окунаются в нее, надеясь смыть грехи и болезни. Звезды тоже принимают участие в старинном обряде.

Любовь Толкалина

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У бывшего свекра Любови, Андрея Кончаловского, вечером 18 января состоялась торжественная премьера фильма «Рай». Но Любовь решила на нее не идти, а вместо этого совершить ритуальное погружение в воду. Точнее — в небольшой бассейн на частной территории.

Анастасия Волочкова

«Дорогие друзья! Уже второй год подряд я встречаю этот день на Мальдивах. Сегодня мое окунание было совершенно в Индийском океане. Несмотря на то, что у меня лето, вода везде святая, и температура ее абсолютно не важна. А еще мне предстоит окунание в другую купель с другой температурой, но чуть-чуть попозже» — сообщила Анастасия в соцсетях. Публика замерла в ожидании: куда еще занесет артистку?

Олег Газманов

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На Крещение «есаул» обычно окунался в воду в московском Серебряном бору — там у него дом. Но в этом году Газманов решил сменить обстановку, отправившись в те же края, что и Анастасия Волочкова. «Поздравляю всех христиан с первым великим таинством — таинством крещения! Сегодня весь Индийский океан становится святой водой».

Прохор Шаляпин

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Артист отправился отдыхать на Багамы. Оттуда он прислал видеообращение: «Дорогие мои друзья! Всех вас поздравляю с Крещением Господним. В этот январский морозный день я тоже буду окунаться в воду. Правда, в Атлантический океан. Я этот праздник считаю одним из самых радостных. И, поэтому, тоже с себя смываю все грехи. Господи, прости меня за все!»

Светлана Ходченкова

Актриса сейчас отдыхает на Бали. И решила показать фото, как у них проходит праздник. «Крещение по-балийски» — подписала фотографию Светлана. На ней она запечатлена со своими подругами в купальниках на фоне водопада.

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Алла Довлатова

Радиоведущая погружалась в специально сделанную купель на территории своего фитнес-центра. «Надеюсь, вы смогли сегодня окунуться в святую воду! Ведь самый главный ритуал на Крещение в мире — это паломнический крестный ход к реке Иордан. Участвуют в этой торжественной процессии верующие со всего света. Мы это делаем у себя на Родине. Конечно, искупаться в Иордане гораздо проще, нежели у нас в водоемах при температуре воздуха от -5 до -30! Поэтому, я думаю, что сильным духом людям особенно помогает Господь! Мы твердо верим и знаем, что после крещенского купания мы получаем дополнительную защиту! И очень радостно становится на душе от того, что ты превозмог холод и страх»!

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Артем Пиндюра

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Молодое поколение тоже чтит традиции. Солист любимой школьниками группы «MBand» Артем Пиндюра исполнил православный обряд на Пхукете. «Я к сожалению без проруби в этом году, но наш директор сказал, что вода священная везде. Клевого настроения вам, и солнца!» Перекрестился и нырнул.

Ольга Орлова

Экс-солистка «Блестящих» вот уже который год погружается в прорубь в Подмосковье, закаляя тело и душу.

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