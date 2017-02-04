Воробьев, Крид и Нюша — самые популярны
Читатели «КП» назвали любимых артистов
Алексей Воробьев.
В конце 2016 года читатели «Комсомолки» голосовали на нашем сайте за любимых знаменитостей. Опрос проходил в двух номинациях «Самые сексуальные» и «Самые стильные».
Результаты голосования получились весьма неожиданными.
К примеру, звание «Самой стильной» читатели «КП» присудили певице Ани Лорак. За яркую брюнетку проголосовали четыре с половиной тысячи поклонников.
А «Самым стильным» наши читатели считают артиста и судью проекта «Голос» Диму Билана. У него столько же голосов, сколько и у Лорак— четыре с половиной тысячи.
Судя по всему, более активная борьба развернулась в номинации «Самые сексуальные».
Секс-дивой читатели «КП» назвали певицу Нюшу, отдав ей более 9 тысяч голосов.
Нюша.Фото: Евгения ГУСЕВА
«Самым сексуальным» артистов назвали «холостяка» Алексея Воробьева.
Красавчику поставили «лайк» более 25 тысяч читателей «Комсомолки». Дышит в спину Воробьеву певец Егор Крид. За кумира школьниц проголосовало более 24 тысяч поклонниц.
Егор Крид.Фото: Евгения ГУСЕВА
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