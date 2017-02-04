Воробьев, Крид и Нюша — самые популярны

Читатели «КП» назвали любимых артистов

Алексей Воробьев.

В конце 2016 года читатели «Комсомолки» голосовали на нашем сайте за любимых знаменитостей. Опрос проходил в двух номинациях «Самые сексуальные» и «Самые стильные».

Результаты голосования получились весьма неожиданными.

К примеру, звание «Самой стильной» читатели «КП» присудили певице Ани Лорак. За яркую брюнетку проголосовали четыре с половиной тысячи поклонников.

А «Самым стильным» наши читатели считают артиста и судью проекта «Голос» Диму Билана. У него столько же голосов, сколько и у Лорак— четыре с половиной тысячи.

Судя по всему, более активная борьба развернулась в номинации «Самые сексуальные».

Секс-дивой читатели «КП» назвали певицу Нюшу, отдав ей более 9 тысяч голосов.

Нюша.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Самым сексуальным» артистов назвали «холостяка» Алексея Воробьева.

Красавчику поставили «лайк» более 25 тысяч читателей «Комсомолки». Дышит в спину Воробьеву певец Егор Крид. За кумира школьниц проголосовало более 24 тысяч поклонниц.

Егор Крид.Фото: Евгения ГУСЕВА