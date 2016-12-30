Воробьев стал Дедом Морозом и пошел работать в ГАИ

Даже высокая температура не помешала артисту выйти сегодня на улицу, чтобы поздравить москвичей

Алексей Воробьев и Нюша поздравили водителей с наступающим новым годом.

Подъезжая сегодня днем к Гагаринской площади, и видя сразу несколько машин и группу сотрудников ДПС, опытные московские автомобилисты принимали происходящее за очередной рейд за безопасность движения, и покорно останавливались в ответ на взмах «полосатой палочки». Какого же было их изумление, когда вместо инспектора к ним в машину заглядывал… Алексей Воробьев в костюме Деда Мороза! Еще не успев придти в себя от неожиданности, они замечали рядом красавицу Снегурочку — певицу Нюшу, и понимали, что праздник начался!

Алексей Воробьев поздравляет водителей.

Поинтересовавшись у водителей, хорошо ли они себя вели в этом году, не нарушали ли правила дорожного движения, и получив удовлетворительный ответ, Алексей торжественно вручал каждому заранее подготовленный новогодний подарок. После чего Дед Мороз и Снегурочка фотографировались со счастливыми «нарушителями», радости которых, не зависимо от пола и возраста, не было предела. Согласитесь — нечасто вас тормозят сотрудники ДПС чтобы слетать вам подарок!

Место работы Деда Мороза на улицах Москвы.

Эта совместная с ГИБДД акции продлилась около двух часов, после чего артисты по прощались со своими новыми «коллегами», и Алексей отправился обратно на съемочную площадку телевизионного фильма «Шуберт», где он сейчас снимается.

Актер уже несколько дней болен, московская эпидемия гриппа дает о себе знать, но остановить съемки чтобы подлечиться нельзя — проект должен быть закончен до нового года. Поэтому к артисту на съемки ежедневно приезжает врач, чтобы сделать капельницу, чтобы он был в состоянии работать. К этому методу пришлось прибегнуть и в этот день — никто из участников не подозревал, сто Алексей стоит на улице с температурой 38.2…

— Я очень люблю веселиться, и нет такой силы, которая могла бы удержать меня от возможности хоть раз в жизни оказаться «по другую сторону баррикад», и выйти на дорогу с полосатым жезлом инспектора, даже если бы у меня было 40! — смеется Алексей.- А сиплый голос и красный нос Дедушке Морозу как раз очень подходят!»