Вот это мачо: Дмитрий Маликов удивил поклонников, обнажившись в душе

48-летний артист продемонстрировал потрясающий торс и неожиданные татуировки [фото, видео]

На этот раз Дмитрий обнажил в Инстаграме не только душу, но и тело.

С недавних пор Дмитрий Маликов не только известный певец и композитор, но еще и начинающий видеоблогер. В своем Инстаграме артист регулярно публикует забавные видеоролики, которые очень нравятся его поклонникам. Правда, Дмитрий сетует, что число его подписчиков в соцсети растет не так быстро, как ему бы хотелось. И, кажется, Маликов понял, почему: он до сих пор ни разу не публиковал на своей страничке фото с обнаженным торсом. Певец решил срочно наверстать упущенное, а заодно поучаствовать в полузабытом флешмобе — Ice Bucket Challenge («Испытание ведром ледяной воды»). По условиям акции, нужно вылить на себя ведро воды со льдом, а потом передать вызов — призыв сделать то же самое — кому-нибудь из знакомых. Дмитрий записал видеоролик своего подвига и выложил его в Инстаграме.

— Мне кажется, я начинаю понимать, почему моя популярность в Инстаграме оставляет желать лучшего. Все потому что я должен вернуться назад и сделать то, что я в свое время не сделал, — сообщил артист, направляясь в душ и снимая по пути уютный банный халат. — Ну что, поехали?

Артист стянул с себя халат и продемонстрировал накачанные плечи с агрессивной татуировкой. Фото: кадр видео.

С этими словами Дмитрий взял в руки красное пластиковое ведерко, полное воды с кубиками льда, и окончательно стянул с себя халат. Тут-то его поклонники (а в особенности полконницы) и обомлели. Кто бы мог подумать, что под классическими костюмами и свитерами Маликов прячет такой накачанный торс! Во всяком случае, камера запечатлела вполне отчетливые кубики на прессе. Более того, Маликов оказался обладателем огромной татуировки на мускулистых плечах.

Поклонники восхитились кубиками на торсе. Фото: кадр видео.

Окатив себя ледяной водой, артист заявил:

— Я передаю эту эстафету…. Кто же это еще не делал? Точно! Льву Валерьяновичу Лещенко.

«Дмитрий, а вы, оказывается, такой мачо!» — моментально отреагировала женская часть Инстаграма. А мужская тут же провела расследование и констатировала: торс-то чужой. «Чуть паричок не смыл», «Вот это розыгрыш, а мы-то совсем было поверили», «Отличная шутка, Дмитрий, у вас потрясающее чувство юмора», — пишут фолловеры в комментариях. Кому на самом деле принадлежат эти впечатляющие мускулы, история, увы, умалчивает

Со словами: «Поехали!»…

…артист вылил на себя ведро ледяной воды. Фото: кадр видео.

Акия Ice Bucket Challenge была задумана для сбора средств в фонд, изучающий редкое заболевание — амиотрофический склероз. Правда, человек, ради которого затевался флешмоб, увы, уже скончался – его не стало в ноябре 2017 года.

Последний месяц выдался для певца особенно напряженным: не так давно артист во второй раз стал отцом. Сын Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет 24 января в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга: малыша звездной пары выносила и родила суррогатная мать. Новоиспеченные родители пока не раскрывают секрета, как они назвали своего наследника. Елена Маликова признавалась, что они с мужем не собирались рассказывать о сыне широкой публике и намеревались как можно дольше держать новость о его рождении в секрете. Планы звездной пары нарушил кто-то из персонала клиники, слив информацию одному из телеканалов. И тогда Маликов сам в Инстаграме рассказал поклонникам о том, что стал отцом. Маликовы привезли сынишку из петербургской клиники в Москву 29 января.

Напомним, 48-летний Дмитрий и 55-летняя Елена Маликовы вместе уже четверть века. Супруги сыграли свадьбу 25 лет назад. В 2000 году они впервые стали родителями. Их дочери Стефании Маликовой сейчас 17 лет, девушка учится в МГИМО и работает моделью.

7 «хайповых» поступков Дмитрия Маликова.Кто бы мог подумать, что спустя почти 30 лет после пика популярности Дмитрий Маликов вернёт себе былую славу? Более того, что армия его поклонниц будет включать девушек всех возрастов — от подростков лет 13-и до дам 50+! А ведь так и случилось: Дмитрий Маликов, как хороший коньяк, с годами стал лишь лучше. В 48-й день рождения певца вспомним, что в недавнем прошлом возродило к нему интерес