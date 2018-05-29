Возлюбленная Александра Абдулова Наталья Лапина: Я думала, он медведь из «Обыкновенного чуда», а он оказался гулякой

29 мая легендарному актеру исполнилось бы 65 лет

Сегодня легендарному актеру исполнилось бы 65 лет

Александра Абдулова не стало десять лет назад — актер долго боролся с раком легких, но болезнь оказалась сильнее. В родном для Абдулова «Ленкоме» сегодня его вспомнят коллеги: в зале будет и жена Александра Гаврииловича Юлия, и его 11-летняя дочь Женя. Вспоминают в эти дни актера и другие женщины, которых он любил.

Звезда советских фильмов «Дон Сезар де Базан», «Остров погибших кораблей», «Жизнь Клима Самгина» Наталья Лапина много лет назад уехала жить в Америку, сейчас пишет хиты для Григория Лепса и других музыкантов. Но актриса не скрывает — история любви к Александру Абдулову определила ее судьбу.

«В первый раз Саша меня не заметил»

— Наталья, помните, когда впервые увидели Абдулова?

— Мне было 14 лет, по телевизору шел фильм «Обыкновенное чудо». Я была обычной девочкой из рабочего района в Нижнем Новгороде. Ходила в обносках старшей сестры. И влюбилась в медведя, которого играл Абдулов, с первого взгляда. Плакала по ночам, стала сочинять первые песни. Смотрела на экран и думала: «Бывают же такие парни на свете!» Я тогда еще не мечтала о карьере актрисы. Была уверена, что буду, как и все в нашем районе, работать на заводе.

А лично мы впервые встретились на спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», когда «Ленком» приехал в наш город с гастролями. Я два месяца откладывала по 20 копеек (все, что давали родители на обед) на ткань, из которой сшила платье для похода на спектакль.

— Вы уже тогда были красоткой?

— Да нет, скорее гадким утенком. Худая, как селедка, мальчики в школе называли стиральной доской. А тут — Абдулов! Придумала себе мирок в голове. В театр на первую встречу с Сашей я шла в атласном голубом платье, которое мы с сестрой месяц шили. Когда закончился спектакль, побежала дарить ему букет. А там огромная очередь. Абдулов схватил мой «веник» и отодвинул в сторонку: «Ну кто там следующий!»

После выхода на экраны в 1978 году фильма «Обыкновенное чудо» не было в СССР девушки, которая бы не влюбилась в героя Александра Абдулова. Фото: Кадр из фильма

Меня это жутко разозлило. Я, наверное, месяц прорыдала. А потом решила, что пойду учиться на актрису и когда-нибудь сыграю хотя бы в массовке рядом с ним. Так и получилось. Я с первого раза поступила в театральное училище. И уже на первом курсе меня заметили, я стала сниматься в «Жизни Клима Самгина». И после этой работы меня стали приглашать в кино: сначала в «Остров погибших кораблей», потом в «Руанскую деву по прозвищу Пышка». На последней картине как раз и состоялась наша встреча с Абдуловым.

Мы сдружились на съемках «Острова погибших кораблей» с режиссером Женей Гинзбургом. Он мне сказал: «Ты такая музыкальная, хочу написать под тебя сценарий по Мопассану. Давай снимем мюзикл по «Пышке»!» Я, конечно, согласилась. А потом призналась Гинзбургу: «Жень, у меня есть мечта сыграть с Сашей Абдуловым. Давай что-нибудь придумаем?!» «Ой, все актеры уже утверждены», — ответил Гинзбург. А там и правда уже был набран шикарный состав: Лавров, Райкин. Но я не отступила. Гинзбург сдался. «Ну хорошо, есть роль немецкого офицера, который тебя насилует, — засмеялся он. — Но в кадре ты должна изображать, как тебе противно и горько рыдать». И после этой постельной сцены, где я рыдала, а герой Абдулова осыпал меня монетами, я сказала Саше: «Знаешь, я ведь мечтала о встрече с тобой!» Абдулов был тронут. На тот момент он был свободен, только развелся с Ириной Алферовой. Красивый, высокий, статный. Я ему сразу понравилась. Так начался наш бурный роман.

Актриса Наталья Лапина в фильме «Руанская дева по прозвищу Пышка». 1989 год. Фото: Кадр из фильма

«В порыве страсти выломал дверь»

— А чем он вас покорил как мужчина?

— Он меня покорил как актер. А как мужчина он мне тогда не подошел, поэтому и расстались.

— Почему не подошел? Такой красавец…

— Его невозможно было не любить, и невозможно было быть рядом с ним. Есть женщины, которым такие мужчины подходят, а я-то рисовала его медведем из «Обыкновенного чуда». А он оказался гулякой, любимцем женщин, душой компании. Он не был верным. Ира Алферова поэтому и развелась с ним. Он всем принадлежал, любил женщин. Я была молодая совсем плюс ко всему собственница. Мне хотелось, чтобы были только мы. Но он не мог жить по-другому.

— Другие возлюбленные Александра Гаврииловича вспоминают, что он был способен на безумные поступки ради любви: забраться на балкон по водосточной трубе, чтобы подарить букет.

— И у нас это было. Он ломал гостиничные двери, чего только не делал в порыве то ли страсти, то ли ревности. Некоторые сцены в «Пышке» мы снимали в Прибалтике, потому что не было денег выехать в Париж. На каскадеров тоже не было денег, все трюки я должна была делать сама. В ноябрьской ледяной воде приходилось барахтаться. И я после сцены в воде сильно заболела, думала, не выживу. Лежала в номере с температурой под сорок, а Абдулов сперва начал ломиться ко мне, а потом выбил дверь: «Лапина, пошли к нам, мы там сидим с ребятами!» Но он был такой легкий, добрый, всегда родной, что долго злиться на него было невозможно.

— Какой разговор с ним сейчас вспоминается?

— Он всегда говорил, что у нас с ним была любовь. «Как я был влюблен в тебя!» — каждый раз при встрече вспоминал. Приезжал ко мне в гости в Америку. И когда я была в Москве, мы встречались. Как прилетала, первому звонила Абдулову, он хватал меня и привозил в «Ленком», общались за кулисами, ужинали.

Дружбу сохранили на протяжении многих лет. Обычно же люди расстаются и потом ненавидят друг друга, а мы с Сашей остались близкими людьми. Сердце было у него добрейшее. И щедрая натура: он мне постоянно дарил украшения, не на показ, а очень трогательно. Просто он не из тех мужчин, которые поставят женщину на пьедестал и будут ей молиться.

Кадр из фильма «Дон Сезар де Базан»

— Помните последнюю встречу?«Никогда не жаловался»

— Да, это было в Москве, у меня дома. Примчался Саша с цветами, приехали его друзья. Мы готовили вместе с Сашей ужин. Он был человек-праздник, к нему все тянулись. Я очень переживала за его здоровье: одну сигарету тушил, следом закуривал другую. Постоянно дымил, как паровоз. Он жил на всю катушку, несся со страшной скоростью по жизни.

Прошлогоднее фото: сейчас Лапина пишет песни для Лепса и других звёзд.

— Вы знали о его болезни?

— Саша не любил жаловаться, но о его болезни я знала. Правда, в последние его годы мы уже общались только по телефону, потому что Абдулов женился на молодой девушке, у них родилась дочь. И я отстранилась, ведь он всегда пытался за мной ухаживать. Не знаю, может, он был таким со всеми. Наверное, поэтому все женщины Абдулова вспоминают о нем с теплотой.

Наталья пишет хиты российским артистам и сама активно гастролирует