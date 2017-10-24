Возрастные изменения в мужском организме

mavit
Автор: mavit Октябрь 24, 2017 19:14

Возрастные изменения в мужском организме

Закономерный процесс биологического старения зачастую сопровождается массами неприятных изменений.

Так у мужского пола после 35 лет происходит увеличение простаты. Ещё это патология получила название, как аденома. Источником данной проблемы считается наступление мужского климакса.

В чем заключается особенность данного недуга? Простата — это орган, расположенный под мочевым пузырем. В случае неблагоприятных условий его ткани имеют свойство разрастаться, тем самым сдавливая мочеиспускательный канал и нарушая движение мочи. На первых стадиях данное заболевание может годами не беспокоить больного, но когда оно принимает хронический характер, симптомы становятся очевидными.

Признаки патологии и ее последствия

Разумеется, самым ясным симптомом является затруднения, возникающие во время похода в туалет:

  • струя урины слабая и может прерываться;
  • присутствует ощущение, что мочевой пузырь не до конца опорожнен;
  • появляются частые императивные позывы к опорожнению;
  • возникает проблема работы почек.

Без оперативного осмотра и диагностики специалистов повышается риск следующих осложнений:

  1. развитие нефрита;
  2. сильное повреждение мочевого пузыря;
  3. появление камней в почках;
  4. воспаление мочевыводящего канала.

В дальнейшем из доброкачественной гиперплазия предстательной железы переходит в злокачественную. Чтобы подобные осложнения не возникали, в обязательном порядке рекомендуется проконсультироваться у врачей.

Причины развития

Для того, чтобы предотвратить риск развития этого недуга, нужно понимать причины появления болезни. Существуют следующие факторы:

  • наличие вредных привычек у больного;
  • сидячий образ жизни;
  • активная или нерегулярная половая жизнь;
  • уже перенесенные венерические заболевания;
  • генетическая предрасположенность.

Лечение гиперплазии

Врачи не советуют сразу прибегать к радикальным мерам и для начала в качестве исцеления назначают наблюдение аденомы в динамике. Это означает, что больной должен периодически являться к урологу и рассказывать о применяемых препаратах. Такие походы необходимо совершать для того, чтобы врач смог подтвердить эффективность лекарства или же наоборот исключить его использование в случае негативного действия.

Медикаментозное лечение также способствует выздоровлению. На начальных стадиях рекомендуется потребление противовоспалительных и уменьшающих в размерах простату средств.

Но в случае прогрессирования болезни потребуется хирургическое вмешательство.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 24, 2017 19:14
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