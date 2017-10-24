Возрастные изменения в мужском организме
Закономерный процесс биологического старения зачастую сопровождается массами неприятных изменений.
Так у мужского пола после 35 лет происходит увеличение простаты. Ещё это патология получила название, как аденома. Источником данной проблемы считается наступление мужского климакса.
В чем заключается особенность данного недуга? Простата — это орган, расположенный под мочевым пузырем. В случае неблагоприятных условий его ткани имеют свойство разрастаться, тем самым сдавливая мочеиспускательный канал и нарушая движение мочи. На первых стадиях данное заболевание может годами не беспокоить больного, но когда оно принимает хронический характер, симптомы становятся очевидными.
Признаки патологии и ее последствия
Разумеется, самым ясным симптомом является затруднения, возникающие во время похода в туалет:
- струя урины слабая и может прерываться;
- присутствует ощущение, что мочевой пузырь не до конца опорожнен;
- появляются частые императивные позывы к опорожнению;
- возникает проблема работы почек.
Без оперативного осмотра и диагностики специалистов повышается риск следующих осложнений:
- развитие нефрита;
- сильное повреждение мочевого пузыря;
- появление камней в почках;
- воспаление мочевыводящего канала.
В дальнейшем из доброкачественной гиперплазия предстательной железы переходит в злокачественную. Чтобы подобные осложнения не возникали, в обязательном порядке рекомендуется проконсультироваться у врачей.
Причины развития
Для того, чтобы предотвратить риск развития этого недуга, нужно понимать причины появления болезни. Существуют следующие факторы:
- наличие вредных привычек у больного;
- сидячий образ жизни;
- активная или нерегулярная половая жизнь;
- уже перенесенные венерические заболевания;
- генетическая предрасположенность.
Лечение гиперплазии
Врачи не советуют сразу прибегать к радикальным мерам и для начала в качестве исцеления назначают наблюдение аденомы в динамике. Это означает, что больной должен периодически являться к урологу и рассказывать о применяемых препаратах. Такие походы необходимо совершать для того, чтобы врач смог подтвердить эффективность лекарства или же наоборот исключить его использование в случае негативного действия.
Медикаментозное лечение также способствует выздоровлению. На начальных стадиях рекомендуется потребление противовоспалительных и уменьшающих в размерах простату средств.
Но в случае прогрессирования болезни потребуется хирургическое вмешательство.
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