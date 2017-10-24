Возрастные изменения в мужском организме

Закономерный процесс биологического старения зачастую сопровождается массами неприятных изменений.

Так у мужского пола после 35 лет происходит увеличение простаты. Ещё это патология получила название, как аденома. Источником данной проблемы считается наступление мужского климакса.

В чем заключается особенность данного недуга? Простата — это орган, расположенный под мочевым пузырем. В случае неблагоприятных условий его ткани имеют свойство разрастаться, тем самым сдавливая мочеиспускательный канал и нарушая движение мочи. На первых стадиях данное заболевание может годами не беспокоить больного, но когда оно принимает хронический характер, симптомы становятся очевидными.

Признаки патологии и ее последствия

Разумеется, самым ясным симптомом является затруднения, возникающие во время похода в туалет:

струя урины слабая и может прерываться;

присутствует ощущение, что мочевой пузырь не до конца опорожнен;

появляются частые императивные позывы к опорожнению;

возникает проблема работы почек.

Без оперативного осмотра и диагностики специалистов повышается риск следующих осложнений:

развитие нефрита; сильное повреждение мочевого пузыря; появление камней в почках; воспаление мочевыводящего канала.

В дальнейшем из доброкачественной гиперплазия предстательной железы переходит в злокачественную. Чтобы подобные осложнения не возникали, в обязательном порядке рекомендуется проконсультироваться у врачей.

Причины развития

Для того, чтобы предотвратить риск развития этого недуга, нужно понимать причины появления болезни. Существуют следующие факторы:

наличие вредных привычек у больного;

сидячий образ жизни;

активная или нерегулярная половая жизнь;

уже перенесенные венерические заболевания;

генетическая предрасположенность.

Лечение гиперплазии

Врачи не советуют сразу прибегать к радикальным мерам и для начала в качестве исцеления назначают наблюдение аденомы в динамике. Это означает, что больной должен периодически являться к урологу и рассказывать о применяемых препаратах. Такие походы необходимо совершать для того, чтобы врач смог подтвердить эффективность лекарства или же наоборот исключить его использование в случае негативного действия.

Медикаментозное лечение также способствует выздоровлению. На начальных стадиях рекомендуется потребление противовоспалительных и уменьшающих в размерах простату средств.

Но в случае прогрессирования болезни потребуется хирургическое вмешательство.