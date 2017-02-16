Впервые опубликованы уникальные фото беременной Мэрилин Монро

Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 06:45

Впервые опубликованы уникальные фото беременной Мэрилин Монро

Впервые опубликованы уникальные фото беременной Мэрилин Монро

За два года до смерти актриса готовилась стать мамой [фото]

Актриса всегда мечтала стать матерью.

В Интернет попали редкие кадры беременной Мэрилин Монро. Снимки, сделанные в Нью-Йорке в июле 1960 года, долгое время хранились в домашнем архиве близкой подруги актрисы Фриды Халл. В ноябре прошлого года Фрида продала их с аукциона. За шесть цветных слайдов с изображением самой сексапильной блондинки XX века ее поклонник Тони Майклс выложил 2240 долларов. И вот теперь уникальные кадры опубликовала британская Daily Mail.

34-летняя Мэрилин снята на улице: актриса улыбается и кокетливо всматривается вдаль. Под светлой юбкой Монро отчетливо проглядывает животик. Артистка в то время была замужем за писателем Артуром Миллером. Однако, как утверждает издание, отцом ее ребенка мог быть французский актер Ив Монтан. Роман с женатым коллегой у Мэрилин разгорелся на съемках картины «Давай займемся любовью».

К сожалению, беременность Мэрилин оказалась внематочной. Неизвестно, сделала ли она аборт, или у нее был выкидыш. Окружение звезды не раз рассказывало, что актриса страстно мечтала стать матерью, но так и не смогла родить.

norma_jeane
Впервые опубликованы уникальные фото беременной Мэрилин Монро

norma_jeane
Впервые опубликованы уникальные фото беременной Мэрилин Монро

Через два года после того, как были сделаны ее беременные фото, в августе 1962 года Мэрилин найдут мертвой в ее доме в Голливуде. Официальной причиной смерти называют передозировку снотворного. Неудачная беременность могла сильно сказаться на душевном состоянии звезды. Монро была замужем трижды, однако ни один ее брак не был удачным.

Мэрилин была замужем за писателем Артуром Миллером с 1956 по 1961 годы.Фото: EAST NEWStrue_kpru

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Александр
Автор: Александр Февраль 16, 2017 06:45
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