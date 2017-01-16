Все настоящее: Глюк’оZа вступилась за натуральность своей попы

Певицу возмутило, что поклонники подозревают ее в пластике и использовании фотошопа [фото]

Наталья Ионова уверяет: ее попы не касался скальпель хирурга! Фото: Инстаграм.

Отпуск Натальи Ионовой-Чистяковой в жарком Вьетнаме подошел к концу. На прощанье певица порадовала поклонников целой фотосессией, которую она устроила на пляже. Правда, «горячими» снимками в купальнике Наташа делилась неспроста. Звезду возмутило, что некоторые фолловеры заподозрили ее в использовании фотошопа. Якобы артистка ретуширует свои снимки до того, как выложить их в Инстаграм. Что удивительно, ведь Наталья – обладательница идеальной фигуры, считающаяся одной из самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса.

Все началось с совместной фотографии с мужем, которую Глюк’оZа опубликовала в своем блоге: красивая Наташа обнимает накачанный торс мужа – сплошной позитив, солнце, счастье и любовь.

— Так трудно его поймать на пляже, — пожаловалась Глюк’оZа на супруга. — Все время работает мой любимый!!! Вот выдался момент его потискать.

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Особо внимательные подписчики странички Натали обнаружили подозрительное пятно на снимке аккурат в районе «пятой точки» звезды – как-будто кто-то не слишком профессионально поработал в «фотошопе». Поклонники сразу заподозрили, что Наталья «надула» себе ягодицы, чтобы они казались более округлыми. В комментариях фолловеры принялись горячо спорить: так ли уж натуральны прелести звезды, или своей красотой она обязана пластике и фотошопу?

В ответ возмущенная Наталья пулеметной очередью выдала целую серию своих снимков купальнике. Все – исключительно со спины, демонстрирующие всю прелесть ее вида сзади.

— Не даёт вам моя «опа» покоя, — сообщила певица. — Как бы кому-то ни хотелось, но она настоящая.

chistyakova_ionova



Кстати, кое-какие изменения в своем теле Наталья все же произвела: два года назад артистка увеличила грудь, вставив силиконовые импланты. Правда, совсем небольшие – максимум второго размера. Хирургическое вмешательство было настолько деликатным, что, не знай, как Наталья выглядела раньше, никто бы ничего не заметил. Зато теперь певица гордится результатом пластической операции и не устает радовать поклонников снимками в откровенных купальниках и в нарядах с глубоким декольте.

chistyakova_ionova

Супругу звезды, похоже, очень нравятся изменения, произошедшие в ее внешности. Мужу артистки не может не льстить, что его половинка носит статус секс-символа. И хотя в комментариях в Инстаграме Глюк’оZу часто ругают за слишком откровенные наряды и снимки, напоминая ей: «Постыдились бы, вы же мать!», более лояльные к ее красоте поклонники неизменно требуют: «Наташа, фотографируйся еще!».

chistyakova_ionova



chistyakova_ionova

