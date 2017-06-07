Все о попперсах

В середине прошлого века ученые открыли вещество, которое могло влиять на ощущения во время секса — в основе действия этого вещества лежит способность вызывать расслабление гладкой мускулатуры половых органов. В результате этого наступает прилив крови, который вызывает особо приятные ощущения во время полового акта.

При употреблении этого препарата можно ощутить следующее:

увеличивается частота сердечных сокращений, а также дыхания;

немного кружится голова;

чувство эйфории;

происходит усиление либидо;

расслабляются мышцы прямой кишки и половых органов женщины;

обостряются тактильные ощущения, что приводит к ярким эротическим переживаниям;

Некоторые люди применяют попперсы не только ради добавления разнообразия в интимную жизнь — по мнению некоторых ценителей этого препарата ощущение радостного возбуждения от полноценного отдыха увеличивается в несколько раз. Эффект после применения попперсов похож на действие легких наркотиков, но при этом человек способен себя контролировать.

Меры предосторожности

При использовании данного препарата отмечается только положительный эффект, однако в зависимости от состояния здоровья некоторые люди могут заметить побочные эффекты в виде:

нарушения работы сердца — во время секса могут появляться боли за грудиной;

мужчины, у которых низкое артериальное давление могут наблюдать вялую эрекцию;

может увеличиваться внутриглазное давление;

кожные реакции в виде зуда, контактного дерматита, покраснения кожи возле носа;

Как пользоваться попперсами?

У всех видов попперсов один способ применения: аккуратно открываем бутылочку, подносим ко рту или носу и делаем небольшой вдох. Эффект проявляется сразу же и длится порядка 5-10 минут. Если требуется значительно продлить эффект от применения, то содержимое бутылочки можно вылить в плоскую тарелку и подождать испарения в закрытом помещении. Один флакон способен продлевать эффект на пару часов.

Исходя из вышесказанного, попперсы отлично средство для улучшения интимной жизни. Приобрести попперсы можно в интернет-магазине Боди-Маркет у них наиболее выгодные цены на них, а так же имеется много других проверенных товаров для мужского здоровья. Заходите на сайт и выбирайте подходящие для вас товары. Кстати, доставка по России всего 300 рублей. По Москве и Питеру действует курьерская служба, которая доставляет заказы бесплатно от 3000 рублей.