Все-таки признание в любви? Заболевшая Толкалина поет песню Бориса Гребенщикова

mavit
Автор: mavit Март 8, 2018 23:45

Все-таки признание в любви? Заболевшая Толкалина поет песню Бориса Гребенщикова

В сети снова заговорили об их романе

Все-таки признание в любви? Заболевшая Толкалина поет песню Бориса Гребенщикова

Любовь Толкалина решила поздравить своих подписчиков с праздником

Больше года назад Любовь Толкалина объявила о своем разводе с Кончаловским. Многие тогда сочувствовали актрисе, все-таки пара прожила вместе больше 12 лет, но сама артистка тогда заявила, что они с Егором остались друзьями, да и не могло быть по-другому, ведь у них дочь, которые они вместе продолжают воспитывать. А уже спустя полгода в сети заговорили о том, что у Толкалиной роман с Борисом Гребенщиковым, и роман давний, вот поэтому мол, звезда и не переживала по поводу рухнувшего брака.

Новую пару не раз видели прогуливающими за ручку по городу, были у якобы влюбленных и совместные ужины в ресторанах. Толкалина тогда, комментируя слухи об их романе, посмеялась, заявив, что они с БГ старые друзья, отсюда и все выводы о прогулках и ужинах. Ну друзья, так друзья!

Однако, 8 марта Любовь Толкалина решила поздравить своих подписчиков с праздником, но, судя по тональности пожелания, предназначались они только одному человеку. Актриса призналась, что она заболела, потеряла голос, однако, «избиение священным тюльпаном» и «ежедневное письмо в космос» никто не отменял. После чего на видео шепотом пропела песню Гребенщикова «Не трать время».

Поклонники тут же предположили, что это поздравление было своего рода поддержкой Бориса Гребенщикова, который сейчас также болен, и лежит в питерской больнице с воспалением легких. Болезнь оказалась столь серьезной, что пришлось отменить часть запланированных на весну концертов.

Из вас получилась бы красивая пара», «Кажется, это главная песня для главного человека», — тут же сделали выводы поклонники красавицы- актрисы. Но сама автор ролика комментировать домыслы не стала.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 8, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

    Читать статью
  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

    Читать статью
  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

    Читать статью
  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

    Читать статью
  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии