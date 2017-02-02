Все вакансии няни в Киеве без посредников на Rabota.ua

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 2, 2017 04:47

Все вакансии няни в Киеве без посредников на Rabota.ua

Благодаря интернету появилась возможность самостоятельно найти любую работу. На сайте Rabota.ua всегда есть самые разные вакансии няни в Киеве без посредников. Здесь можно найти подработку на пару часов после учебы, работу на выходные или на полный рабочий день с проживанием в семье. Если вы любите детей и умеете с ними ладить, то всегда можете подобрать что-то подходящее.

Обязанности няни
Обязанности няни зависят от возраста ребенка и специфических требований родителей или работодателя. Сейчас можно найти любую вакансию няни в Киеве без посредников. В каждом объявлении на Rabota.ua указаны обязанности, график работы и требования. К примеру, с малышом нужно гулять, играть, заниматься по методикам раннего развития, лепить из пластилина и рисовать. Вы должны следить за ним, кормить, вовремя укладывать спать.
Есть достаточно много других вакансий няни в городе Киев без посредников. Можно устроиться няней-гувернанткой для ученика младших классов. Вам придется забирать его со школы, кормить обедом, учить с ним уроки, гулять на улице. Если школьник занимается в кружках или спортивных секциях, ходит к репетитору, то у вас будет график, расписанный на весь день.
Интересуетесь вакансиями няни в Киеве без посредников в детских садиках? Можно устроиться в частное дошкольное учреждение. Здесь у вас уже будут совершенно другие обязанности и более ответственная работа. Придется следить за группой детей, а не за одним ребенком. Но зато детские сады обычно оформляют сотрудников и оплачивают соцпакет.

Требования к няне
Няне приходится постоянно находиться с детьми, поэтому она должна быть терпеливой, доброй, заботливой. Родители обычно пишут в объявлениях, что претендовать на работу могут только девушки с грамотной речью, владеющие навыками педагогики, знающие методики раннего развития. Обязательные условия: опрятность, приятная внешность, обаяние, коммуникабельность. Некоторые дети тяжело идут на контакт с чужим человеком, поэтому нужно будет расположить к себе ребенка.

Как устроиться на работу?
Интересует вакансия няни в Киеве без посредников на rabota.ua? Начните с написания резюме. Опишите в нем все свои достоинства, приложите ксерокопии рекомендательных писем и дипломов (если они у вас есть). Работодатель ознакомится с резюме и примет решение. Если вашу кандидатуру предварительно одобрят, то можно будет идти на собеседование. Постарайтесь произвести хорошее впечатление и вы обязательно найдете работу.

Читайте также

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 2, 2017 04:47
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии