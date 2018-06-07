Вся в маму: Дочь Волочковой показала длиннющие ноги

Ариадна сложена едва ли не лучше, чем ее знаменитая мама

Ариадна Волочкова.

Об этой женщине говорят очень много и постоянно. Анастасия Волочкова не дает о себе забыть. 42-летняя балерина давно не исполняет классический репертуар, не выступает на балетных сценах. У нее есть свой коллектив, свое танцевальное шоу и нет необходимости предпринимать что-то другое. Были у Анастасии попытки открыть свои балетные школы, классы. Но сегодня об этом мало что слышно. Всю себя артистка отдает воспитанию своей собственной дочери.

Ариадна родилась в 2005 году в браке с бизнесменом и доктором юридических наук Игорем Вдовиным. Растет девочка настоящей красавицей. Мама учит ее в том числе и умению фотографироваться. Кстати, Ариадна танцует и поет. Девочка даже выступает в узких кругах. Вряд ли Волочкова растит из нее балерину — это было бы уже известно. Не исключено, что Ариша — так лаского называют ребенка — просто не захотела идти по маминым стопам. Хотя обучена делать па.

Ариадна растет так быстро, что даже не верится. Она еще школьница, ей всего 12 лет, но то, какой она получилась красавицей, видно невооруженным глазом.

На этом снимке с матерью первое, что бросается в глаза — длиннющие ноги. Вся в маму! Ариша очень хорошо слажена, едва ли не лучше, чем сама Волочкова.

Но если профессионально стоять у балетного станка дочь Волочковой не стала, то манеры матери перенимает активно. К примеру, она любит быть в центре внимания.

Уже выходит на подиум.

Своей мамой гордится и фамилию носит мамину.