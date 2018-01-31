«Встречали всей семьей»: Маликов с женой и новорожденным сыном приехал домой

mavit
Автор: mavit Январь 31, 2018 23:45

«Встречали всей семьей»: Маликов с женой и новорожденным сыном приехал домой

Старшая дочь поделилась фотографией со счастливым отцом

«Встречали всей семьей»: Маликов с женой и новорожденным сыном приехал домой

Стефания Маликова с папой.

Вчера вечером, 29 января Дмитрий Маликов с супругой вернулись из Санкт-Петербурга, где находились в клинике в то время пока суррогатная мама рожала их ребенка. Дома, в Москве все уже было готово к приезду нового члена семьи: украшенная детская, воздушные шарики, цветы и старшая дочь Стеша, которая с нетерпением ждала возвращения родителей. Собственно трогательный пост о том, как она ждет возвращения папы и мамы с братом и разместила Стефания. Она опубликовала фото с отцом, где они позируют в квартире, которая украшена воздушными шарами. «Вчера встречали всей семьей вернувшихся из Питера», — поделилась Стеша с поклонниками. На снимке Дмитрий выглядит очень счастливым.

Пользователи Сети снова стали поздравлять Маликовых с пополнением в семье. «Поздравляю вашу семью! Новый маленький человек — это радость и счастье», «Маликовы вы супер, семья для подражания, честное слово», «Ну как оно, в роли старшей сестренки?», — стали комментировать фото подписчики. Надо отметить, что семья еще не решила, как назовет мальчика. По крайней мере, так заявил сам певец, когда его об этом спросил в соцсетях Игорь Николаев. Молодой отец заявил, что над именем еще думает.

Напомним, сын Дмитрия Маликова появился на свет 24 января в питерской частной клинике. Выбор роддома в северной столице был обусловлен тем, что звездная семья хотела избежать лишней шумихе вокруг рождения ребенка, который появился на свет благодаря суррогатной маме. И чете это удалось, до рождения ребенка никто не знал о том, что в семье Маликовых планируется пополнение.

Теперь у тебя есть лапочка-дочка и сыночек: Стеша Маликова счастлива, что у нее появился брат

«Ты невероятный человек. Я буду всегда гордиться тобой. С днём рождения, Папа. Я счастлива, что именно ты, именно с тобой, и именно у тебя… Теперь у тебя есть лапочка дочка и сыночек. Это главный подарок (авторская орфография сохранена. Прим. Ред)., — написала девушка в своем инстаграме под фотографией, где она с отцом вместе танцует. Девушка добавила хештеги — 18 лет спустя и с днем рождения, папа! (подробности)

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mavit
Автор: mavit Январь 31, 2018 23:45
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