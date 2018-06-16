«Встретила новую любовь»: Волочкова отправила в отставку 40-летнего программиста

mavit
Автор: mavit Июнь 16, 2018 11:46

«Встретила новую любовь»: Волочкова отправила в отставку 40-летнего программиста

Михаил съехал из дома балерины

 

«Встретила новую любовь»: Волочкова отправила в отставку 40-летнего программиста

Анастасия встретила новую любовь

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А как все красиво начиналось? Ужин при свечах, охапки белых роз. Поклонники балерины Анастасии Волочковой были уверены, что ее роман с 40-летним программистом из Иркутска Михаилом Логиновым закончится свадьбой. Мужчина даже познакомил артистку со своей сестрой. Да и дочь Анастасии Ариадна тепло приняла нового бойфренда мамы.

Однако уже продолжительное время балерина не публикует фото и видео с Михаилом у себя в Инстаграме.

«Встретила новую любовь»: Волочкова отправила в отставку 40-летнего программиста

— Мы уже давно расстались, — написал в соцсетях экс-жених артистки.

Как выяснилось, около месяца назад мужчина съехал из дома балерины. Правда, разрыв не был конфликтным, пара сохранила дружеские отношения. Причина расставания -Анастасия встретила новую любовь. Об этом балерина сообщила в своём Инстаграме, опубликовав своё фото с красивым букетом.

— Какое же это счастье — быть любимой. И это новая любовь! — призналась своим фанатам балерина.

«Встретила новую любовь»: Волочкова отправила в отставку 40-летнего программиста

Подписчики артистки предположили, что ее новым поклонником стал Юрий Гончар — руководитель школы эстрадного мастерства, где занимается дочь Волочковой Ариадна. Мол, в последнее время балерина проводит с ним много времени. Впрочем, с Юрием Волочкова знакома давно. Два года назад Гончар помогал записывать балерине песню для ее шоу. Кто знает, может более тесные отношения у Анастасии и Юрия начались только сейчас. Мы обратились за комментариями к балерине, но она предпочла пока не открывать имя своего нового мужчины.

«Встретила новую любовь»: Волочкова отправила в отставку 40-летнего программиста

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mavit
Автор: mavit Июнь 16, 2018 11:46
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