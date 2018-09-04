«Вы же не стриптиз пришли танцевать!»: Платье Волочковой на школьной линейке дочери вызвало бурю возмущения

Балерина на День знаний выбрала наряд с огромным разрезом и декольте [фото]

Волочкова привыкла радовать своих зрителей во время выступлений, но иногда просто забывает, что она не на сцене

Изменить размер текста:AA

Анастасия — очень яркая женщина. Она привыкла радовать своих зрителей во время выступлений, но иногда просто забывает, что она не на сцене.

К 1 сентября, которое в этом году перенеслось на 3, Волочкова готовилась вместе со своей 12-летней дочерью Ариадной. Девочка отправилась в школу в строгой синей форме и застегнутой на все пуговицы рубашке. Но мама решила сопровождать Аришу в праздничном платье в цветах с огромным вырезом и декольте.

Кажется, а что здесь такого? Анастасия Волочкова — известная на всю страну балерина и почему бы ей не быть яркой в этот день? Ведь она всегда привлекает к себе внимание.

Но подписчики танцовщицы поспешили подчеркнуть неуместность выбранного балериной образа. Среди фанатов Волочковой нашлось немало тех, кто танцовщицу осыпал комплиментами. Но в основном на Анастасию обрушилась волна возмущения:

Larisakliukina: А куда это мама вырядилась с таким разрезами? Наверное, на школьной линейке будет свою растяжку показывать.

Mangokusturiza: Одета не для школы.

Amicoandrey: Скромнее надо быть, Дамочка, вы ж не стриптиз пришли танцевать. Скромность она украшает, тем более когда больше то и украситься нечем.

Lydmila74742018: Настя, зачем на линейку платье с таким разрезом надели? Это же просто некультурно в первую очередь. Ну нужно же думать куда и какой наряд одевать?

n.novoseltseva: Что-то образ не для 1 сентября, или уже не различаем даты?

Gaudi_1988: Странно что не на шпагате.

Nataliavas042: Как пошло выглядит Анастасия, как будто на пляжную вечеринку собралась, совершенно не умеет себя нарядить, соответственно случаю.

Mkirichen: Ну причем тут эта открытая нога? Ой Волочкова! Нет понимания где и как выглядеть!

2887.elena: Платье неуместно для такого случая. Есть такое понятие как дресс код.

Kovalevaos53: Выставленная нога здесь неуместна, школа ведь, а не балетный зал.

zolotoy_kvadrat: Это ж надо так нарядиться! Зеркал что ли в доме нет?

Напомним, Анастасия Волочкова родила Ариадну в 2005 году от бизнесмена Игоря Вдовина. Через два года они поженились. После того, как стало известно об их расставании, балерина призналась, что свадьба была, а официально расписаны они не были, поэтому и не пришлось разводиться.

Вся в маму: Дочь Волочковой показала длиннющие ноги

Об этой женщине говорят очень много и постоянно. Анастасия Волочкова не дает о себе забыть. 42-летняя балерина давно не исполняет классический репертуар, не выступает на балетных сценах. У нее есть свой коллектив, свое танцевальное шоу и нет необходимости предпринимать что-то другое. Были у Анастасии попытки открыть свои балетные школы, классы. Но сегодня об этом мало что слышно. Всю себя артистка отдает воспитанию своей собственной дочери (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Анастасия Волочкова: «Заглядывайте в свои души, а не в мои мини-трусики!»

Балерина на отдыхе в Греции снова делает шпагаты, хвастаясь растяжкой и стройностью ног (подробности)