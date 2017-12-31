Выбор читателей «КП»: самый стильный — Филипп Киркоров, самый сексуальный — Алексей Воробьев

mavit
Автор: mavit Декабрь 31, 2017 11:45

Выбор читателей «КП»: самый стильный — Филипп Киркоров, самый сексуальный — Алексей Воробьев

В преддверии Нового года читатели «Комсомолки» проголосовали за главных джентльменов шоу-бизнеса

Выбор читателей «КП»: самый стильный — Филипп Киркоров, самый сексуальный — Алексей Воробьев

Встретив модель Викторию Лопыреву, Николай Басков похудел, помолодел и занял пятое место рейтинга самых стильных в 2017 году

В самые последние дни 2017 года мы запустили голосование на сайте KP.RU, предложив читателям выбрать главных джентльменов 2017 года.

Опрос проходил в двух категориях — «Самый стильный» и «Самый сексуальный».

В первой категории победа досталась Филиппу Киркорову. По мнению читателей «КП», этот артист — король не только на сцене, но и на красной дорожке. «Самым стильным» в 2017 году Филиппа назвали 17,17% читателей «Комсомолки».

Этот год для Киркорова был юбилейный. Артист отметил в апреле свой 50-й день рождения. Но почивать на лаврах не в правилах Киркорова: Филипп стал самый успешным гастролером 2017 года, объехав всю Россию с шоу «Я». Плюс ко всему Киркоров выпустил хит «На небе», который получил множество авторитетных музыкальных наград.

Венцом всего был орден из рук президента России Владимира Путина, который наградил юбиляра в Кремле. Были и другие награды и премьеры. В общем, год действительно выдался динамичный.

Редакция «КП» поздравляет Филиппа с почетным званием «Самого стильного».

Выбор читателей «КП»: самый стильный — Филипп Киркоров, самый сексуальный — Алексей Воробьев

Филипп стал самый успешным гастролером 2017 года, объехав всю Россию с шоу «Я»

— В первую очередь хочу поблагодарить читателей «Комсомольской правды» за то, что голосовали за меня. Мне очень приятно! — сказал «КП» Филипп Киркоров. — И, конечно, хочется сказать спасибо всем российским и мировым дизайнерам, которые специально для меня создают наряды и для сцены, и для повседневной жизни. Не могу не поблагодарить и своего личного стилиста по одежде Арсена Айрапетова, который подбирает для меня луки! И поздравляю всех с Новым годом!

В пятерку самых стильных, по версии читателей «Комсомолки», вошли: Иван Ургант (11,80 %), Борис Корчевников (8,93 %), Дмитрий Маликов (7,66 %) и певец Николай Басков (7,12 %).

А в категории «Самый сексуальный» победа досталась Алексею Воробьеву. Свою симпатию артисту выразили 35,53 % читателей «Комсомолки».

Выбор читателей «КП»: самый стильный — Филипп Киркоров, самый сексуальный — Алексей Воробьев

А в категории «Самый сексуальный» победа досталась Алексею Воробьеву. Фото @miguel.pictures

Поздравляем Алексея с победой!

— Спасибо «КП» и всем ее читателям, проголосовавшим за меня! Это очень приятно… — сказал «Комсомолке» Алексей Воробьев. — Я заметил одну закономерность, что всегда побеждаю во всех конкурсах, где голосуют люди, а не приглашенное уважаемое жюри. И должен признаться, что эта любовь между настоящими людьми и настоящим мной абсолютна взаимна! С наступающим!

В пятерку «Самых сексуальных» вошли и другие джентльмены: актер Павел Прилучный (16,30 %), шоумен Дмитрий Нагиев (8,46 %), актер Данила Козловский (5,82 %), певец Прохор Шаляпин (5,29 %).

Выбор читателей «КП»: самый стильный — Филипп Киркоров, самый сексуальный — Алексей Воробьев

Главная роль в сериале «Мажор» принесла актеру Павлу Прилучному популярность и второе место в рейтинге самых сексуальных по версии читателей «КП»

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mavit
Автор: mavit Декабрь 31, 2017 11:45
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